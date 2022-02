«Η αγάπη πλανάται στον αέρα, αλλά ο αέρας είναι επικίνδυνα μολυσμένος», έχει δηλώσει ο Ινδός Ακαδημαϊκός Amit Abraham και, καθώς φαίνεται, η φράση του αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τα ευρήματα ερευνητών από την Κίνα. Συγκεκριμένα, μετά τη σύνδεση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με νευροεκφυλιστικές νόσους, εγκεφαλικά επεισόδια, αυξημένες λοιμώξεις COVID-19 καθώς μισό εκατομμύριο βρεφικούς θανάτους, μια ακόμη μελέτη αναδεικνύει τις επιπτώσεις της στην ανδρική γονιμότητα.

Σύμφωνα με την επιστημονική δημοσίευση στο JAMA Network Open, υπάρχει μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κινητικότητας σπερματοζωαρίων. Αυτό ανέδειξε η εξέταση των στοιχείων 34.000 αρρένων κατοίκων από 130 πόλεις της Κίνας, για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι η διαβίωση σε περιοχές με έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να στοιχίσει το 52% της κινητικότητας σπέρματος.

Η κινητικότητα αφορά το άθροισμα (σε ποσοστό) των σπερματοζωαρίων που μπορούν να κολυμπούν γρήγορα και προς τα εμπρός, τα οποία είναι ικανά να γονιμοποιήσουν το ωάριο. Ούτως ειπείν, από τις συνέπειες της ρύπανσης του αέρα «γλίτωσαν» μόνο τα μισά τους σπερματοζωάρια. Η κινητικότητα σπέρματος για τους άνδρες από λιγότερο μολυσμένες πόλεις ανήλθε σε 60%. This was inside the WHO’s healthy range of between 40 and 80 per cent.

Η μελέτη

Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν επισκεφθεί με τις συζύγους τους την κλινική γονιμότητας του Νοσοκομείου Ninth People’s Hospital στη Σαγκάη, ενώ το 49% εξ αυτών ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και 28% καπνιστές, παράγοντες που μειώνουν τον αριθμό σπερματοζωαρίων. Το πληθυσμιακό δείγμα διακρίθηκε σε τέσσερις ομάδες βάσει του ποσοστού ρύπανσης των περιοχών τους.

Η ανάλυση της ποιότητας του σπέρματος έγινε με χρήση μεθόδων εγκεκριμένων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και για τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης αντλήθηκαν τα στοιχεία από τις επίσημες καταγραφές έως και 90 ημέρες πριν τη μελέτη.

Τα αποτελέσματα έδειξαν διάμεση έκθεση σε αιωρούμενα μικροσωματίδια PM2.5 -παράγονται από αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία- 46.05μg/m3 ανά ημέρα, όταν στη Νέα Υόρκη η αντίστοιχη τιμή υπολογίζεται στα 12μg/m3 έως 30μg/m3 και στο Λονδίνο στα 13.3μg/m3. Αρκεί να αντιπαρατεθούν με τις επίσημες οδηγίες τόσο του ΠΟΥ (5μg/m3 ετησίως και 15μg/m3 ανά ημέρα για τέσσερις μόνο ημέρες τον χρόνο) αλλά και της Ευρώπης (25μg/m3 τον χρόνο).

Τα δεδομένα έδειξαν ότι το κόστος στην κινητικότητα σπέρματος από την υπερέκθεση στα σωματίδια PM2.5 αλλά και στα PM10 –εντοπίζονται στη σκόνη και τον καπνό– ήταν -3,6% και -2,4% αντίστοιχα.

Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε μείωση στον αριθμό σπερματοζωαρίων.

Σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για έναν «σοβαρό κίνδυνο δημόσιας υγείας» όσον αφορά την αυξανόμενη ατμοσφαιρική ρύπανση και τη σχέση της με τη μειωμένη γονιμότητα. Μελέτες σε Ευρώπη, Βόρειο Αμερική και Αυστραλία έχουν αναδείξει πτώση στις τιμές στον αριθμό και την κινητικότητα σπερματοζωαρίων από χρονολογείται από το 1970 ήδη.

Η ερευνητική ομάδα τόνισε ότι η πρόσφατη μελέτη αποκαλύπτει ότι η ρύπανση μπορεί να αλλάξει τη γονιδιακή έκφραση, ενώ παράλληλα έρχεται σε συμφωνία και ενισχύει παλαιότερα ευρήματα που διαπιστώνουν ότι τα μικροσωματίδια μπορούν να διαταράξουν τη σύνθεση των απαραίτητων για την κινητικότητα πρωτεϊνών.

Η ανάγκη λήψης μέτρων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ώστε να προστατευτεί η ανδρική γονιμότητα είναι αναγκαία, κατέληξαν.

