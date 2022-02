Με το βλέμμα στραμμένο στην Ουκρανία για δεύτερη μέρα η διεθνής κοινότητα, την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται μια ανάσα από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Από το πρωί μαίνονται μάχες στα προάστια του Κιέβου, όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, με εκρήξεις και ανταλλαγές πυρών στο προάστιο Ομπλόνσκι.

An armed #Russia‘s vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv.#Ukraine pic.twitter.com/JgbshmBEhN