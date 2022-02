Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται, τα βλέμματα όλου του πλανήτη είναι στραμμένα στη Λευκορωσία, όπου ξεκίνησαν, το μεσημέρι της Δευτέρας, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

Με αφορμή τα δραματικά γεγονότα των τελευταίων ημερών, ο Βολόντομιρ Ζελένσκι ως πρόεδρος της Ουκρανίας έχει απασχολήσει πολύ την επικαιρότητα, ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που αναζήτησαν και έφεραν στην επιφάνεια διάφορες λεπτομέρειες για το παρελθόν του.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ζελένσκι κατά το παρελθόν είχε συμμετάσχει σε ένα τηλεοπτικό σίριαλ κατέχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ είχε λάβει μέρος και στο Dancing With The Stars, κατορθώνοντας μάλιστα να το κερδίσει, έχοντας ως παρτενέρ την Olena Shoptenko.

so apparently Zelenskyy won the Ukrainian version of Dancing with the Stars in 2006 and the tape is even better than whatever you're imagining pic.twitter.com/L1gnKD2ISr