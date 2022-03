Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ με αφορμή τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Είμαστε σε στενή επικοινωνία με τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Θαυμάζουμε το θάρρος που επιδεικνύει ο ίδιος και ο λαός της Ουκρανίας που αντιστέκεται στη βάναυση ρωσική επιθετικότητα. Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει άνευ προηγουμένου βοήθεια και υποστήριξη στην Ουκρανία», δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ, μέσω του twitter.

Επιπλέον, ο Σαρλ Μισέλ συναντήθηκε με τον Πολωνό πρωθυπουργό, Ματέους Μοραβιέτσκι, στην Πολωνία, όπου επισκέφθηκε έναν πρόχειρο καταυλισμό προσφύγων στα σύνορα με την Ουκρανία.

«Η ΕΕ διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση και σας καλωσορίζει με αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια», δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ στο twitter.

