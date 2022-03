Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και το επιτελείο του παραμένουν στο Κίεβο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή επικεφαλής του γραφείου της ουκρανικής προεδρίας Κύριλλο Τιμοσένκο.

«Ο εχθρός δεν μπορεί να μας νικήσει στο πεδίο της μάχης και επιδίδεται σε μια σειρά από ψευδείς ειδήσεις ότι δήθεν το επιτελείο του προέδρου έχει εγκαταλείψει το Κίεβο. Δεν είναι αλήθεια. Σας μιλώ από την οδό Μπανκόβα, κοντά στο κτίριο όπου ο πρόεδρος και το επιτελείο του εργάζονται. Θα προσπαθήσω να ανεβάζω τέτοια βίντεο όσο συχνότερα μπορώ» δήλωσε στο μήνυμά του ο Τιμοσένκο.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα έφθασε απόψε στην Αττάλεια της Τουρκίας για την αυριανή συνάντηση με τον ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, με στόχο τη συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού ΥΠΕΞ Όλεγκ Νικολένκο μέσω ανάρτησης στο Twitter.

