Καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, «Καλύτερα δε γίνεται», ήταν ο Γιώργος Αγγελόπουλος ο οποίος στο τέλος της συνέντευξής του δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του με το δώρο που του έκανε η παρουσιάστρια!

Ο μεγάλος νικητής του πρώτου κύκλου του Survivor, ηθοποιός και ιδρυτής του «Φύλακα Άγγελου» που ασχολείται με τα κακοποιημένα παιδιά, βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής για να μιλήσει για το έργο του ιδρύματος, αλλά και για διάφορα άλλα πρότζεκτ που ετοιμάζει.

Ο Ντάνος, όπως έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε, μίλησε αρχικά για τις σπουδές που κάνει εδώ και δύο χρόνια στην τέχνη της υποκριτικής, ενώ δεν έκρυψε και την ενασχόλησή του με την επιστήμη της ψυχολογίας.

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης και στον τρόπο που “εξαργύρωσε” την αναγνωρισιμότητα που του χάρισε η συμμετοχή του στο Survivor, ενώ αναφέρθηκε και στις δράσεις του «Φύλακα Αγγέλου» των οποίων συνήθως ηγείται.

Η Ναταλία, όπως κάνει πάντα στο τέλος της συνέντευξης κάποιου επώνυμου, του χάρισε όχι ένα αλλά δύο δώρα. Το ένα ήταν μία μολυβοθήκη με το λογότυπο του «Φύλακα Αγγέλου» για το νέο του γραφείο, ενώ του έκανε κι ένα δεύτερο που ήταν μία κούπα για τον καφέ του στην οποία έγραφε “My way or noway” που σημαίνει “είτε θα γίνει με τον δικό μου τρόπο είτε δεν θα γίνει καθόλου“.

Η κίνηση αυτή της παρουσιάστριας αλλά και τα καλά της λόγια για εκείνον, τον συγκίνησαν πολύ, σε σημείο που ο ίδιος δεν κατάφερε να συγκρατηθεί.

