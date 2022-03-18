Σίλα Φέργκιουσον: Ο πρίγκιπας Κάρολος κατέστρεψε την ερωτική μου ζωή

Η Σίλα Φέργκιουσον γνωρίστηκε με τον πρίγκιπα Κάρολο το βράδυ των 30ών γενεθλίων του όταν τραγούδησε για εκείνον και από τότε εκείνη έγινε η αγαπημένη του τραγουδίστρια, με αποτέλεσμα να καταστραφεί στη συνέχεια η ερωτική της ζωή.

Στα 74 της χρόνια σήμερα η ερμηνεύτρια του γυναικείου συγκροτήματος «Three Degrees» έχει.. απωθημένα από τη γνωριμία της με τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου. Όπως λέει η ίδια αν τον συναντήσει θα του εκφράσει το μεγάλο παράπονο που έχει από εκείνον.

Όπως διευκρίνισε, το γεγονός ότι έχει σχέσεις με τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου απομακρύνει τους άνδρες από κοντά της, κάτι που την έχει αφήσει μόνη και πρέπει να στηρίζεται σε ιστότοπους γνωριμιών στα 74 της χρόνια.

«Κατέστρεψε την ερωτική μου ζωή και δεν θα έχω πρόβλημα να του το πω την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε», προειδοποίησε αρχικά η Σίλα για να συνεχίσει: «Μου κατέστρεψε τη σεξουαλική ζωή. Πήγα σε αυτόν τον τύπο μια φορά [σε μια ντίσκο] και είπα: “Θα ήθελες να χορέψουμε;” και απάντησε: “Δεν μπορώ να χορέψω μαζί σου, είσαι η αγαπημένη του πρίγκιπα Καρόλου”. Κάθε φορά που έφτανα κοντά με κάποιον, εμφανιζόταν το όνομα του Τσαρλς. Σκέφτηκα, “δεν θα βρω ποτέ κανέναν!»

Η Φέργκιουσον παντρεύτηκε τον Βρετανό επιχειρηματία Κρις Ρόμπινσον το 1980 και απέκτησαν τις δίδυμες κόρες Αλίσια και Αλεξάντρια και πήραν διαζύγιο το 2004.

