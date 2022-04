Στον έναν καλλιτεχνικό κόσμο απόλυτα ανταγωνιστικό, που αναζητά την πρωτοτυπία και κάθε είδους νεωτερισμό, υπήρξαν -και υπάρχουν- αρκετά γκρουπ που έσπασαν στην κυριολεξία παγκόσμια ρεκόρ στο δρόμο τους για την αναγνώριση.

OK Go

Το 2006, το ποπ συγκρότημα, OK Go, έκανε μεγάλη αίσθηση με το βιντεοκλίπ του τραγουδιού τους “Here It Goes Again”. Τα 4 μέλη του γκρουπ έκαναν μια απόλυτα χορογραφημένη ρουτίνα πάνω σε 8 κυλιόμενους διαδρόμους (όργανα γυμναστικής) που βιντεοσκοπήθηκε με μία συνεχή λήψη. Η χορογραφία ήταν σχετικά απλή, αλλά τόνιζε τον ρυθμικό χαρακτήρα του τραγουδιού με έξυπνο και χαριτωμένο τρόπο. Το περιοδικό Time, το χαρακτήρισε «το πιο viral βιντεοκλίπ». Το ίδιο συγκρότημα, το 2016, κέρδισε βραβείο Γκίνες, για το βίντεο του τραγουδιού τους, “Upside Down & Inside Out”. Ήταν το πρώτο βιντεοκλίπ που γυρίστηκε σε αεροπλάνο υπό συνθήκες μηδενικής βαρύτητας! Η επιτροπή των βραβείων Γκίνες διαβεβαιώνει ότι όλες οι φιγούρες που έκαναν οι τέσσερεις μουσικοί και οι ΄δύο αεροσυνοδοί-χορεύτριες, έγιναν σε ένα αεροσκάφος τύπου “S7” των ρωσικών αερογραμμών Russian Airlines.

Paramore

Το 2014, το ποπ γκρουπ Paramore, στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού “Ain’t It Fun” επιχείρησε να σπάσει 10 «παγκόσμια ρεκόρ». Τα ρεκόρ ήταν όλα ιδιαίτερα, όπως: το σπάσιμο των περισσότερων ρολογιών με ηλεκτρικές κιθάρες, το μεγαλύτερο χρονικά στριφογύρισμα ενός δίσκου βινυλίου στο ένα δάκτυλο, τα περισσότερα φτερά που μαζεύτηκαν σε 30 δεύτερα, αλλά και το δυσοίωνο, ταχύτερος χρόνος τρεξίματος δέκα μέτρων προς τα πίσω, κρατώντας λούτρινα αρκουδάκια και με δεμένα τα μάτια.

Metallica

Οι Metallica είναι ως γνωστόν μια από τις διασημότερες metal bands του πλανήτη. Έτσι, σίγουρα κάποια στιγμή θα έσπαγε νομοτελειακά κάποιο παγκόσμιο ρεκόρ. Το 2013, το διάσημο συγκρότημα έσπασε το ρεκόρ Γκίνες κατορθώνοντας να παίξει και στις 7 ηπείρους του πλανήτη, μέσα σε ένα μόλις έτος. Στο ρεκόρ συμπεριλαμβάνεται και συναυλία που έδωσαν οι Metallica στην Ανταρκτική για τους επιστήμονες-ερευνητές που εργάζονται και ζουν εκεί. Το ρεκόρ αυτό είχε προσπαθήσει να το σπάσει και το πανκ συγκρότημα Fall Out Boy, αλλά απέτυχε γιατί οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν το ταξίδι στην παγωμένη ήπειρο της Ανταρκτικής.

KISS

Τη δόξα των ρεκόρ Γκίνες ζήλεψαν και οι παλαίμαχοι μουσικοί του hard rock συγκροτήματος KISS. Έτσι, στη διάρκεια της περιοδείας τους “KISS 2020 Goodbye”, σε ζωντανή μετάδοση από τη συναυλία στο Ντουμπάι, οι πάντα πληθωρικοί και πυρομανείς KISS, έσπασαν δύο ρεκόρ με τις φλόγες τους! Το ρεκόρ για τις περισσότερες φωτιές που άναψαν ταυτόχρονα -σύνολο 73- και για το ύψος των φλογών τους, που υπερέβαιναν τα 35 μέτρα!

Thirty Seconds to Mars

Είναι αλήθεια ότι ο Τζάρεντ Λέτο, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Thirty Seconds to Mars, τα καταφέρνει και κάνει μεγάλα πράγματα, τόσο σαν μουσικός, όσο και σαν ηθοποιός. Έτσι, το 2011 αυτός και το γκρουπ του, ολοκλήρωσαν την μεγαλύτερη τουρνέ που έκανε κάποιο ροκ συγκρότημα εκείνη τη χρονιά. Η τουρνέ έγινε για την προώθηση του άλμπουμ «This Is War», και σε ένα χρόνο δόθηκαν 309 συναυλίες. Η τουρνέ ολοκληρώθηκε με την τελευταία συναυλία στο Hammerstein Ballroom, στη Νέα Υόρκη.

IRON MAIDEN

Οι Iron Maiden είναι βέβαια βετεράνοι του metal rock, παρόλα αυτά, είναι η metal μπάντα που έχει τα περισσότερα τραγούδια (σύνολο 51) σε video games! Σ’ αυτά περιλαμβάνονται το “2 Minutes to Midnight” που ακούγεται στο παιχνίδι «Grand Theft Auto: Vice City», πολλά κομμάτια που ακούγονται στα βίντεο παιχνίδια «Rock Band», και το “The Number of the Beast” στο παιχνίδι «Tony Hawk’s Pro Skater 4». Μάλιστα ο Έντι, η μασκότ του γκρουπ, είναι ένας από τους χαρακτήρες του βιντεοπαιχνιδιού. Υπάρχει όμως κι άλλο ρεκόρ για τους Iron Maiden, αφού το κομμάτι “Run to the Hills” είναι το πιο δύσκολο να παιχθεί στο βιντεοπαιχνίδια «Rock Band». Το ρεκόρ πάντως των περισσότερων τραγουδιών σε βιντεοπαιχνίδια από ροκ συγκροτήματα, το έχουν οι Green Day με 57 τραγούδια!

Twenty One Pilots

Το συγκρότημα των Twenty One Pilots έχει γίνει πολύ διάσημο στους millennials και στα μέλη της γενιάς των Gen-Z. Η απάθεια των στίχων τους, οι πιασάρικοι αλλά χιλιοπαιγμένοι digital ρυθμοί τους, έχουν φέρει το γκρουπ να βραβευτεί 7 φορές στα Billboard Awards. Το ντούο έβγαλε τα παντελόνια του όταν πήραν το βραβείο Grammy για το κομμάτι τους “Stressed Out”. Το συγκρότημα πάντως πήρε το βραβείο Γκίνες, επειδή όλα τα τραγούδια δύο συνεχόμενων άλμπουμ έγιναν χρυσά. Υπενθυμίζουμε ότι τα άλμπουμ, “Vessel” (2013), και “Blurryface” (2015), περιέχουν κομμάτια που έγιναν πολλές φορές πλατινένια!

MOTLEY CRUE

Οι επίσης μεταλλάδες Motley Crue, έχουν κι αυτοί έντονη παρουσία στον digital κόσμο. Έτσι, το συγκρότημα έχει το προνόμιο το τραγούδι του “Saints of Los Angeles” να έχει περισσότερες πωλήσεις στο Xbox, παρά στο iTunes. Το τραγούδι αυτό, που έδινε και τον τίτλο στο άλμπουμ της επανασύνδεσης του γκρουπ το 2008, είχε την πρώτη κιόλας εβδομάδα της κυκλοφορίας του, 37.000 downloads παραπάνω στο Xbox Live, απ’ ότι στην πλατφόρμα της Apple.

PEARL JAM

Είναι γνωστό ότι το συγκρότημα με τους περισσότερους Live δίσκους στην ιστορία του ροκ, είναι οι θρυλικοί Grateful Dead, με 167 ζωντανά άλμπουμ. Παρόλα αυτά, οι Pearl Jam κατέχουν το ρεκόρ να κυκλοφορήσουν τα περισσότερα ζωντανά κομμάτια σε μία εβδομάδα. Συγκεκριμένα το 2021, οι Pearl Jam κυκλοφόρησαν ένα ολόκληρο digital αρχείο με τίτλο “Deep”, το οποίο περιέχει 5.404 κομμάτια που ηχογράφησαν κατά τη διάρκεια των 14 ετών που έκαναν περιοδείες. Μοιάζει με Spotify ειδικά φτιαγμένο για τους Pearl Jam όπου οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στον τεράστιο κατάλογο είτε ανάλογα το μέρος που έγινε η συναυλία, είτε ανάλογα τη χρονολογία, είτε ανάλογα τον τίτλο του κομματιού, δημιουργώντας ακόμη και δικές τους λίστες

