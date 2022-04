Την πρώτη του εμφάνιση στο φακό των παπαράτσι, μετά το χαστούκι που έδωσε στον Κρις Ροκ, τη βραδιά των Όσκαρ, έκανε ο Γουίλ Σμιθ εμφανίστηκε μετά από καιρό στο φακό των παπαράτσι.

Πιο συγκεκριμένα, ο 53χρονος εθεάθη σε ιδιωτικό αεροδρόμιο της Ινδίας σε πολύ χαλαρή διάθεση.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο Σμιθ έφτασε στη Βομβάη το Σάββατο και δεν απέφυγε τους ρεπόρτερ που είχαν ενημερωθεί για την άφιξή του.

#WillSmith to meet #Sadhguru in India https://t.co/bwwV6HqswJ

Αντιθέτως, ο ηθοποιός στάθηκε για λίγο και φωτογραφήθηκε με θαυμαστές, συμπεριλαμβανομένου ενός φρουρού ασφαλείας του αεροδρομίου.

Will Smith Makes First Appearance Since Oscars Slap Incident at a Private Airport in India https://t.co/5q4wWrE4Ib