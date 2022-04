Αν τελικά το ζευγάρι ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους ο ηθοποιός θα έρθει αντιμέτωπος με ένα διαζύγιο ύψους σχεδόν 400 εκατομμυρίων δολαρίων

Στον απόηχο της βραδιάς των Όσκαρ, οι φήμες για διαζύγιο ανάμεσα στον Γουίλ Σμιθ και τη Τζέιντα Πίνκετ έχουν αρχίσει να λαμβάνουν μεγάλες διαστάσεις.

Το χαστούκι στον Κρις Ροκ μετέτρεψε τη βραδιά των Όσκαρ στην αρχή για μία κατηφόρα στην καριέρα του Γουίλ Σμιθ.

Πολλοί είναι εκείνοι ωστόσο, που υποστηρίζουν ότι οι συνέπειες της συμπεριφοράς του Σμιθ, θα επηρεάσουν και την προσωπική του ζωή.

