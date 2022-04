Για κάποιους είναι ένα νέο μέτωπο, γι άλλους (που διαβάζουν τη διεθνή επικαιρότητα) είναι μια ιστορία από τα παλιά. Ο λόγος για την Υπερδνειστερία, στην Μολδαβία.

Έρχεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος γιατί τις τελευταίες μέρες έγιναν εκρήξεις- κάποιες από τις οποίες κατέστρεψαν ραδιοτηλεοπτικές κεραίες που αναμεταδίδουν το σήμα ρωσικών καναλιών.

Σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Μόσχα ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει την περιοχή της Υπερδνειστερίας και ισχυρίστηκε ότι εάν πέσει στα χέρια των Ρώσων η Ουκρανία, τότε το Κρεμλίνο θα στείλει στρατιώτες και στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας.

⚡️#Transnistria was demanded to recognize their independence pic.twitter.com/kRSyUsuKMZ