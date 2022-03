Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία η γειτονική Μολδαβία, μία χώρα 2,6 εκατομμυρίων κατοίκων, υπέβαλε αίτημα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με την Γεωργία και την Ουκρανία.

Η κυβέρνηση της Μολδαβίας καταδίκασε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ζήτησε την υποστήριξη της ΕΕ για να διαχειριστεί το κύμα των προσφύγων, αλλά εμμένει με προσήλωση στο δόγμα της στρατιωτικής ουδετερότητας.

Αντίθετα από την Ουκρανία, που θέλει να ενταχθεί στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, η Μολδαβία τηρεί πιο προσεκτική και ισορροπημένη στάση: «Ναι» στην ευρωπαϊκή ταυτότητα, «όχι» στην πρόσδεση στο άρμα κάποιας στρατιωτικής συμμαχίας- δηλαδή «όχι στο ΝΑΤΟ».

