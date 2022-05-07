Τσίπρας: «Ο Μητσοτάκης δεν είναι δίπλα στους πολίτες αλλά στην αισχροκέρδεια»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, πραγματοποίησε σήμερα, Σάββατο 7 Μαΐου, περιοδεία στην αγορά του Κερατσινίου.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας ο κ. Τσίπρας συζήτησε με εμπόρους και καταναλωτές για την δραματική μείωση του εισοδήματός τους και της κίνησης στην αγορά, τους υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος που εδώ και μήνες ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το μηνιαίο εισόδημά τους και τα ανεπαρκή και καθυστερημένα μέτρα που ανακοίνωσε προχθές ο κ. Μητσοτάκης υπό το φόβο της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης.

Μετά την περιοδεία του στην αγορά του Κερατσινίου ο κ. Τσίπρας έκανε την ακόλουθη δήλωση προς τους εκπροσώπους του Τύπου: «Εννιά μήνες τώρα προειδοποιούμε ότι η αισχροκέρδεια στην ενέργεια θα οδηγήσει την κοινωνία σε μεγάλη κρίση. Εννιά μήνες τώρα η κυβέρνηση μας χλευάζει, μας αποκαλεί λαϊκιστές και προβλέπει διαρκώς ότι το φαινόμενο της ακρίβειας θα είναι παροδικό.

Σήμερα, έντρομος από την κοινωνική οργή ο κ. Μητσοτάκης προχωρεί σε κάποια μέτρα, τα οποία όμως στην ουσία δεν αγγίζουν τον μηχανισμό της αισχροκέρδειας. Και την επιδοτούν, αυτή τη φορά όχι από τους λογαριασμούς αλλά από το ταμείο, δηλαδή από τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων.

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την πολιτική εξαπάτηση των πολιτών. Όταν τάζει αναδρομικά 600 ευρώ, τη στιγμή που τα αναδρομικά που θα δώσει αποδεικνύεται πως είναι 280 εκατ. ευρώ για 4,2 εκατ. καταναλωτές. Όταν τον Ιούνιο οι καταναλωτές θα έρθει η ώρα να ανοίξουν τους λογαριασμούς τους, θα αποκαλυφθεί η απάτη. Και τότε η οργή θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη.

Είναι καλό κανείς να λέει την αλήθεια στον κόσμο, γιατί τα πράγματα γίνονται χειρότερα μετά.

Ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ, παρά τα ψευδεπίγραφα συνθήματά τους, δεν είναι δίπλα στους πολίτες. Είναι δίπλα στα καρτέλ, δίπλα στην αισχροκέρδεια, δίπλα στην ολιγαρχία, δίπλα στα γαλάζια golden boys που θησαυρίζουν. Είναι δίπλα στα μεγάλα συμφέροντα, αλλά απέναντι στις μεγάλες κοινωνικές ανάγκες. Στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους, στους ανέργους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους νέους ανθρώπους.

Είμαστε πια πεπεισμένοι ότι η μοναδική προοπτική να στηριχθεί η κοινωνία είναι η πολιτική αλλαγή. Για αυτό και καλούμε όλους τους δημοκρατικούς, προοδευτικούς, αριστερούς πολίτες να ενισχύσουν τη δύναμη της ελπίδας, τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Και την άλλη Κυριακή να συμμετάσχουν ενεργά στις εσωκομματικές διεργασίες, να ψηφίσουν στέλνοντας μήνυμα πολιτικής αλλαγής, παίρνοντας τις τύχες της χώρας στα δικά τους χέρια».

