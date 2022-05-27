Η πρωταγωνίστρια του «Bridgerton», Ruby Barker, σε ψυχιατρική κλινική: «Ένιωσα όλο το βάρος του κόσμου στις πλάτες μου»

Η καλλιτεχνική επιτυχία σε νεαρή ηλικία μοιάζει συναρπαστική, αλλά μπορεί να αποδειχθεί και δυσβάστακτη, από τις προσδοκίες και την αναγνωρισιμότητα που τη συνοδεύουν, σε έναν ευάλωτο άνθρωπο. Δεν ξέρουμε αν σε αυτήν οφείλεται η εξέλιξη της υγείας της πρωταγωνίστριας του «Bridgerton», Ruby Barker, το βέβαιο είναι όμως ότι η 25χρονη ηθοποιός βρέθηκε να νοσηλεύεται για λόγους ψυχικής υγείας.

Σε νέο βίντεό της δεν αποκάλυψε τη διάγνωση, ωστόσο διαβεβαίωσε τους θαυμαστές της ότι «είμαι καλύτερα» και μοιράστηκε ένα μέρος της εμπειρίας της που μπορεί, πραγματικά, να σώσει ζωές, ωθώντας και άλλους να αναζητήσουν βοήθεια:

«Θέλω να είμαι ειλικρινής με όλους. Είναι δύσκολα για μένα. Έτσι, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο νοσοκομείο, από όπου θα πάρω σύντομα εξιτήριο και ελπίζω να συνεχίσω τη ζωή μου, αν και σκοπεύω να κάνω ένα μικρό διάλειμμα από τον εαυτό μου.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο νοσοκομείο, από όπου θα πάρω σύντομα εξιτήριο και ελπίζω να συνεχίσω τη ζωή μου, αν και σκοπεύω να κάνω ένα μικρό διάλειμμα από τον εαυτό μου».

Και θα ήθελα να ενθαρρύνω και άλλους, αν δυσκολεύεστε, σας παρακαλώ, κάντε το για τον εαυτό σας. Κάντε ένα διάλειμμα, σταματήστε να είστε τόσο σκληροί μαζί του. Οι άλλοι ανέκαθεν μού έλεγαν να μην είμαι τόσο σκληρή με τον εαυτό μου, αλλά δεν είχα καταλάβει ποτέ πραγματικά τι σημαίνει αυτό».

Όπως πρόσθεσε η ίδια, ένιωθε γεμάτη θυμό και απελπισία, μέχρι που αποφάσισε να αναζητήσει βοήθεια, καθώς αισθανόταν ότι «κουβαλούσα όλο το βάρος του κόσμου στην πλάτη μου. Και τώρα, βρίσκομαι σε ένα σημείο όπου έχω μια διάγνωση, για την οποία θα σας μιλήσω κάποια άλλη φορά. Αλλά έχω διάγνωση και παίρνω μια απόσταση από τον εαυτό μου και συγχωρώ τον εαυτό μου και σχεδιάζω μια γραμμή στην άμμο. Δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι όπως πήγαινα μέχρι τώρα. Πρέπει να αλλάξω. Αυτό κάνω τώρα, λοιπόν».

Η Βρετανίδα ηθοποιός ευχαρίστησε επίσης το Netflix και την παραγωγό του «Bridgerton» Shonda Rhimes «που μου έδωσαν μια ευκαιρία, που με έσωσαν». Η ίδια πρόσθεσε: «Δεν βλέπω την ώρα να ανταποκριθώ σε όλες τις δεσμεύσεις μου και να έχω μια καλή καριέρα και μια καλή ζωή. Δεν θέλω η διάγνωσή μου να είναι αυτό-εκπληρούμενη προφητεία. Θέλω να επιβιώσω και θα το κάνω. Το ίδιο και εσείς. Αν είστε μαζί μου, είστε σε καλά χέρια. Σας ευχαριστώ».

