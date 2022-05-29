search
29.05.2022 07:31

Περσικός Κόλπος:  «Μην μας κάνετε κακό» – Ο συγκλονιστικός διάλογος των Ελλήνων ναυτικών με τους Ιρανούς κομάντος

Συνεχίζεται το θρίλερ στα στενά του Ορμούζ με το ρεσάλτο των δύο ελληνόκτητων τάνκερ από τους Ιρανούς κομάντος.

Το Delta Poseidon και το Prudent Warrior βρίσκονται στα χέρια των «Φρουρών της Επανάστασης» μετά την καταδρομική επιχείρηση της Παρασκευής.

Και το ΒΒC μετέδωσε ότι το ρεσάλτο των «Φρουρών της επανάστασης» ήρθε ως «απάντηση» στην κατάσχεση ρωσικού πλοίου που μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν, τον περασμένο Απρίλιο, στην Κάρυστο.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι ναυτικοί δεν έχουν συλληφθεί και πως είναι καλά στην υγεία τους.

«Το πλήρωμα των δύο ελληνικών τάνκερ δεν έχει συλληφθεί και όλα τα μέλη του πληρώματος… είναι καλά στην υγεία τους και προστατεύονται και τους παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες ενώ βρίσκονται επί των πλοίων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του κρατικού Οργανισμού Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.

«Μην κουνηθεί κανείς»

Στο μεταξύ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, μετέδωσε τους διαλόγους μεταξύ των Ελλήνων ναυτικών και των Ιρανών κομάντος. Οι «Φρουροί της επανάστασης» σημάδεψαν με τα όπλα τους τους ναυτικούς και τους είπαν να παραδώσουν τον έλεγχο του πλοίου.

Τα πληρώματα των πλοίων θεώρησαν αρχικά  πως έχουν να κάνουν με πειρατές:

Iρανοί: Μην κουνηθεί κάνεις. Αν έχετε όπλα παραδώστε τα τώρα.

Πλήρωμα: Δεν είμαστε οπλισμένοι. Είμαστε ένα εμπορικό πλοίο. Τι είστε εσείς; Καταπατάτε τους νόμους.

Ιρανοί: Εμείς είμαστε ο νόμος εδώ. Συγκεντρωθείτε όλοι στη γέφυρα και ακινητοποιήστε το πλοίο. Παραδώστε τα κινητά σας. Κλείστε τον ασύρματο. Η μόνη επικοινωνία σας θα είμαστε εμείς.

Πλήρωμα: Έχουμε οικογένειες. Μη μας κάνετε κακό. Είμαστε νόμιμοι.

Ιρανοί: Δε θα πάθει κάνεις κακό. Αρκεί να μη δημιουργήσετε πρόβλημα. Είμαστε ο στρατός του Ιράν.

