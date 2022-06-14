ΛΑΡΚΟ: Την Τετάρτη το μεσημέρι η ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή

Στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί η ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, επί της τροπολογίας για τη ΛΑΡΚΟ. Το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του ρόλου του ΤΧΣ θα ψηφιστεί σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, αλλά η ψηφοφορία για τη ΛΑΡΚΟ μεταφέρεται για αύριο.

Συγκέντρωση εργαζομένων για την απόσυρση της τροπολογίας

Με το σύνθημα «Κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ», και «η ΛΑΡΚΟ ανήκει στους εργάτες και όχι στα παράσιτα τους κεφαλαιοκράτες» εργαζόμενοι της εταιρείας πραγματοποίησαν νωρίτερα συγκέντρωση μπροστά στην είσοδο της Βουλής, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας και απαιτούν την απόσυρση της τροπολογίας που προβλέπει τη δυνατότητα του ειδικού διαχειριστή να προβεί σε καταγγελία του συνόλου των συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας των εργαζομένων στην εταιρεία.

«Να μην περάσει το εγκληματικό νομοσχέδιο για τη ΛΑΡΚΟ» έγραφε το πανό του Συνδικάτο Μετάλλου Φθιώτιδας.

«Από τη ΛΑΡΚΟ νεκροί βγαίνουμε, απολυμένοι ποτέ!» τόνισε ο Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας και προσέθεσε: «Ό,τι και να ψηφίσουν το μήνυμα το έχουμε στείλει. Δεν θα το βάλουμε κάτω ποτέ, θα το φτάσουμε μέχρι τέλους, θα κρατήσουμε τη ΛΑΡΚΟ ανοιχτή».

Υπογράμμισε πως ο αγώνας συνεχίζεται και θα είναι μετωπικός και όπως είπε «αυτοί θα μας τραβούν να μας βγάλουν έξω από τη δουλειά, από τα σπίτια μας, κι εμείς δεν υποχωρούμε», είπε.

Αντιπροσωπείες Σωματείων και φορέων της Αττικής εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα και τα αιτήματα των εργαζομενων της ΛΑΡΚΟ.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ και ΠΕΣΝΑΤ, το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων, Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αττικής και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας.

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, και οι βουλευτές του κόμματος Θανάσης Παφίλης και Χρήστος Κατσώτης.

Νωρίτερα, ο ΓΓ του ΚΚΕ μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής τόνισε ότι «δεν πρέπει να περάσει το έγκλημα στη ΛΑΡΚΟ» και απευθυνόμενος στην κυβέρνηση είπε «πάρτε πίσω την τροπολογία-έκτρωμα που προβλέπει ομαδικές απολύσεις, είναι καραμπινάτη πολιτική αλητεία αυτό που κάνετε, θα πρέπει να ντρέπεστε».

