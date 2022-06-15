search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 11:01
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.06.2022 11:03

Έλλη Κοκκίνου: «Ο πατέρας μου δωροδόκησε τον παπά με ουίσκι και 5.000 δρχ. για να με βαφτίσει Έλλη» (Video)

15.06.2022 11:03
elli-kokkinoy-new

Τις άγνωστες λεπτομέρειες γύρω από το όνομα, αλλά και το επίθετό της, αποκάλυψε η Έλλη Κοκκίνου.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show», η τραγουδίστρια εξήγησε πως το επίθετό της έχει ρίζες από έναν πρόγονό της στα Ψαρά που ήταν κοκκινοτρίχης και του παρατσούκλι του ήταν κόκκινος.

Αναφερόμενη, μάλιστα, στο μικρό της όνομα η Έλλη Κοκκίνου αποκαλύπτει ότι ο πατέρας της χρειάστηκε να… «δωροδοκήσει» τον ιερέα προκειμένου να δεχτεί να τη βαφτίσει «Έλλη».

«Δεν ήταν εύκολο να με βαπτίσουν Έλλη γιατί ο παπάς δεν το δεχόταν. Πήρε κάτι από τον μπαμπά μου. Μια κάσα ουίσκι και 5000 δραχμές. Έτσι μου έχουν πει. Δεν ξέρω αν τα ζήτησε ο παπάς ή του τα έδωσε δώρο ο μπαμπάς μου. Ο παπάς έλεγε Ελένη και ο πατέρας μου δεν ήθελε με τίποτα. Βαπτίστηκα Έλλη και έτσι δεν γιορτάζω ποτέ. Δεν με πειράζει, όμως», είπε μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Οικογενειακώς στην Ελλάδα ο Μάθιου Μακόναχι

Ζεντάγια: Εξηγεί γιατί δεν την ενδιαφέρει να γίνει ποπ σταρ – Παραδέχεται ότι προτιμά την υποκριτική από το τραγούδι

Άγριες μέλισσες: Η συγκινητική ανάρτηση του Δημήτρη Γκοτσόπουλου για τα γυρίσματα με παιδιά που έχουν προβλήματα όρασης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ford-Announces-Next-Phase-of-European-Strategy
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στρατηγική συνεργασία Ford και Renault Group (photos)

Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Mπλόκα: Απέκλεισαν από στεριά και θάλασσα το λιμάνι του Βόλου – Οι αγρότες με τα τρακτέρ και οι ψαράδες με τα καΐκια (Video/Photos)

karahalios_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο περιφερόμενος Καραχάλιος και η δήθεν πραμάτεια του

mitrousis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο: «Θέλω να αποζημιωθώ για αυτό που τράβηξα» (Video)

A251946_web_960 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επέτειος 50 χρόνων για τον πεντακύλινδρο κινητήρα της Audi (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 11:00
Ford-Announces-Next-Phase-of-European-Strategy
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στρατηγική συνεργασία Ford και Renault Group (photos)

Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Mπλόκα: Απέκλεισαν από στεριά και θάλασσα το λιμάνι του Βόλου – Οι αγρότες με τα τρακτέρ και οι ψαράδες με τα καΐκια (Video/Photos)

karahalios_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο περιφερόμενος Καραχάλιος και η δήθεν πραμάτεια του

1 / 3