Έλλη Κοκκίνου: «Ο πατέρας μου δωροδόκησε τον παπά με ουίσκι και 5.000 δρχ. για να με βαφτίσει Έλλη» (Video)

Τις άγνωστες λεπτομέρειες γύρω από το όνομα, αλλά και το επίθετό της, αποκάλυψε η Έλλη Κοκκίνου.
Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show», η τραγουδίστρια εξήγησε πως το επίθετό της έχει ρίζες από έναν πρόγονό της στα Ψαρά που ήταν κοκκινοτρίχης και του παρατσούκλι του ήταν κόκκινος.
Αναφερόμενη, μάλιστα, στο μικρό της όνομα η Έλλη Κοκκίνου αποκαλύπτει ότι ο πατέρας της χρειάστηκε να… «δωροδοκήσει» τον ιερέα προκειμένου να δεχτεί να τη βαφτίσει «Έλλη».
«Δεν ήταν εύκολο να με βαπτίσουν Έλλη γιατί ο παπάς δεν το δεχόταν. Πήρε κάτι από τον μπαμπά μου. Μια κάσα ουίσκι και 5000 δραχμές. Έτσι μου έχουν πει. Δεν ξέρω αν τα ζήτησε ο παπάς ή του τα έδωσε δώρο ο μπαμπάς μου. Ο παπάς έλεγε Ελένη και ο πατέρας μου δεν ήθελε με τίποτα. Βαπτίστηκα Έλλη και έτσι δεν γιορτάζω ποτέ. Δεν με πειράζει, όμως», είπε μεταξύ άλλων.
