Ζεντάγια: Εξηγεί γιατί δεν την ενδιαφέρει να γίνει ποπ σταρ – Παραδέχεται ότι προτιμά την υποκριτική από το τραγούδι

Σε μια σημαντική εξομολόγηση προχώρησε η 25χρονη Zendaya, καθώς τόνισε πως δεν είναι σίγουρη ότι είναι γεννημένη για σταρ της ποπ.

Χρόνια πριν γίνει μία από τις ηθοποιούς με τις υψηλότερες αμοιβές στον κόσμο, η 25χρονη κάτοχος Emmy είχε κυκλοφορήσει ένα EP και ένα άλμπουμ. Και παρ’ όλο που περιστασιακά ηχογραφεί μουσική για τα πρότζεκτ της στην οθόνη, η Zendaya παραδέχεται ότι προτιμά την υποκριτική από το τραγούδι, επειδή επιτρέπει περισσότερη ανωνυμία.

«Συζητούσα με τον Σαμ Λέβινσον, (δημιουργό της σειράς Euphoria, στην οποία πρωταγωνιστεί) για αυτό νωρίτερα. Έλεγα: “Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να γίνω ποτέ ποπ σταρ“» είπε στον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία Spider-Man, Άντριου Γκάρφιλντ στο τεύχος «Actors on Actors» του Variety. «Είναι επειδή όταν είσαι ηθοποιός, υπάρχει ένα επίπεδο ανωνυμίας που μπορώ να έχω, το οποίο μου αρέσει πολύ» πρόσθεσε.

Η Zendaya εξέφρασε παρόμοιες απόψεις για την «ανωνυμία» συζητώντας με την Ίσα Ρέι σε συνέντευξη το 2019 και αποκάλυψε ότι αποχώρησε από τη μουσική λόγω «κακών συμβολαίων».

«Η υποκριτική επιτρέπει σε έναν χαρακτήρα να τον ερωτευτούν οι άνθρωποι, αλλά και τη δική μου ανωνυμία και να έχω ζωή – κάτι που η μουσική δεν προσφέρει πραγματικά» εξήγησε. «Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα που με φοβίζει σχετικά με τη μουσική, ότι δεν μπορώ να έχω τόση ζωή» δήλωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για την απόφασή της να εγκαταλείψει τη μουσική βιομηχανία, η Zendaya συνέχισε: «Έφυγα από τη μουσική λόγω κακών συμβολαίων, για να είμαι ειλικρινής. Η μουσική βιομηχανία είναι πολύ διαφορετική – είναι πολύ διαφορετική από τον κινηματογράφο και τον κόσμο του θεάτρου».

