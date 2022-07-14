Λίβανος: Νέες απειλές εκτοξεύει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ με αφορμή την εξόρυξη φυσικού αερίου και πετρελαίου

Ο ηγέτης της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ προειδοποίησε την Τετάρτη ότι δεν θα επιτρέψει «σε κανέναν» να δραστηριοποιηθεί σε θαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου αν ο Λίβανος αποκλειστεί από τα «δικαιώματα» εξορύξεων που έχει σε περιοχές ανοικτά των ακτών του.

«Εάν δεν μας δώσετε τα δικαιώματα που ζητά το κράτος μας… τότε θα φέρουμε τα πάνω-κάτω για όλους», είπε ο Χασάν Νασράλα, γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, σε τηλεοπτική ομιλία του.

«Εάν επιθυμείτε να καταλήξετε σε μια φόρμουλα στην οποία αυτή η χώρα απαγορεύεται να επωφεληθεί (από αυτά τα κοιτάσματα), τότε δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να εξορύξει φυσικό αέριο ή πετρέλαιο και κανείς δεν θα μπορέσει να πουλήσει φυσικό αέριο ή πετρέλαιο», υποστήριξε.

Ο Λίβανος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, για τη χάραξη θαλάσσιων συνόρων που θα μπορούσαν να καθορίσουν τους πόρους που ανήκουν σε κάθε χώρα.

Το Ισραήλ έχει ήδη ξεκινήσει γεωτρήσεις στο κοίτασμα Καρίς με ένα πλοίο που ανήκει στην εταιρεία Energean με έδρα το Λονδίνο.

Στις 2 Ιουλίου οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έστειλε η Χεζμπολάχ, τα οποία δεν ήταν οπλισμένα.

Σύμφωνα με τον Νασράλαχ, αυτή ήταν μια πρώτη «επίθεση» που είχε στόχο να καταστήσει σαφές στο πλήρωμα του πλοίου ότι αυτή «δεν είναι μια ασφαλής περιοχή». Εμμέσως πλην σαφώς, απείλησε με νέες επιθέσεις, λέγοντας πως η οργάνωσή του θα μπορούσε να αναπτύξει «μεγάλο αριθμό» οπλισμένων drones ταυτόχρονα, υπογραμμίζοντας πως έχει δυνατότητα να εξαπολύσει στρατιωτικά πλήγματα από ξηρά, αέρα και θάλασσα.

«Στο Καρίς και πέρα από το Καρίς», είπε ο Χασάν Νασράλα, θυμίζοντας το μήνυμα που είχε στείλει το 2006 πριν από μια σύγκρουση με το Ισραήλ που κράτησε περίπου έναν μήνα, όταν είχε πει «στη Χάιφα και πέρα από τη Χάιφα». Η Χεζμπολάχ είχε εξαπολύσει τότε επιθέσεις με ρουκέτες στη Χάιφα. Σήμερα συμπληρώθηκαν 16 χρόνια από την έναρξη εκείνης της σύγκρουσης.

Ο Νασράλα επέμεινε ότι ο Λίβανος έχει μια «χρυσή ευκαιρία» τους επόμενους δύο μήνες να διασφαλίσει τα θαλάσσια δικαιώματά του προτού το Ισραήλ ολοκληρώσει τις γεωτρήσεις του στο Καρίς.

Προέτρεψε τους λιβανέζους αξιωματούχους να χρησιμοποιήσουν την οργάνωσή του ως μοχλό πίεσης. «Η αντίσταση σας λέει: Εκμεταλλευτείτε με… Πείτε στους Αμερικανούς ότι αυτοί οι τύποι δεν λογοδοτούν σε κανέναν, είναι ανεξέλεγκτοι – πείτε ό,τι θέλετε. Πείτε το, όμως!» τόνισε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ.

