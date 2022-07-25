Κριστιάνο Ρονάλντο: Γιατί έκανε μπότοξ στα… γεννητικά του όργανα

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε εγχείρηση στα γεννητικά του όργανα.

Μεγαλύτερη εντύπωση ωστόσο, προκαλεί ο λόγος για τον οποίο προχώρησε σε αυτή την επέμβαση.

Δεν είναι μυστικό ότι ο Ρονάλντο είναι λάτρης των αισθητικών επεμβάσεων. Το μπότοξ είναι αναμφίβολα ο μεγαλύτερος σύμμαχος του Πορτογάλου. Ενώ το πρόσωπό του έχει ήδη υποβληθεί σε αρκετές θεραπείες, δεν είναι ωστόσο το μόνο σημείο του σώματός του, που έχει κάνει μπότοξ.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν, ο παγκοσμίου φήμης ποδοσφαιριστής φέρεται να έκανε θεραπεία με μπότοξ στα γεννητικά του όργανα, για να «βελτιώσει» την εικόνα τους.

Η ισπανική εφημερίδα «La Razon», θέλει τον άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει κάνει μπότοξ στα γεννητικά του όργανα. Την ίδια ώρα, ο γιατρός Εστέμπαν Σαρμεντέρο, μίλησε στο «Radio MARCA», εξηγώντας τη σχετική θεραπεία.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε ενέσεις μπότοξ για να εξομαλυνθεί και να αποτραπεί η συστολή του όσχεου, έτσι ώστε οι όρχεις να φαίνεται ότι έχουν περισσότερο όγκο. Πρόκειται για μερικές μικρές ενέσεις κι όχι για επέμβαση ενώ να ξεκαθαρίσουμε πως δεν βλάπτουν», είπε αναλυτικά.

Ο Σαρμεντέρο πρόσθεσε επίσης ότι τα αποτελέσματα αυτής της μορφής ρετούς με βάση το μπότοξ, διαρκούν περίπου έξι μήνες.

