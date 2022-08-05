Ελαφόνησος και Μήλος: Βρετανίδα blogger εκθειάζει τα δύο ελληνικά νησιά

Την Ελαφόνησο και τη Μήλο επιλέγει ως κατάλληλους προορισμούς για οικογενειακές διακοπές με παιδιά η βρετανίδα blogger Jenny Eaves που πρόσφατα επισκέφθηκε τα δύο νησιά έπειτα από προγραμματισμένο ταξίδι που διοργανώθηκε από τους Δήμους.

Η κυρία Eaves είναι ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας https://monkeyandmouse.co.uk/contact/ και ακολουθείται 50.000 χρήστες στο Instagram και 20.000 στο twitter.

Επίσης, συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς όπως το Bookings for you, το inews, την Telegraph και το Families Central Scotland Magazine.

Οι παρουσιάσεις της έχουν τη μορφή ταξιδιωτικού οδηγού με κατευθύνσεις και προτάσεις για τα αξιοθέατα και τις δραστηριότητες σε κάθε τόπο που είναι φιλικές και ευχάριστες για τα παιδιά.

Στο κείμενό της για τη Μήλο, αφού επισημαίνει ότι είναι «ένα όμορφο κόσμημα στο Αιγαίο Πέλαγος», γράφει στο εισαγωγικό της σημείωμα ότι διαθέτει φυσικό λιμάνι και «ήρεμες γαλαζοπράσινες θάλασσες για να κολυμπήσετε» και προσθέτει : «Η φυσική ομορφιά του νησιού και το μεσογειακό κλίμα κάνουν τη Μήλο μια δημοφιλή επιλογή από τα νησιά των Κυκλάδων για επίσκεψη».

Για την Ελαφόνησο, που όπως γράφει, δεν είναι τόσο γνωστή στους τουρίστες του Ηνωμένου Βασιλείου όσο άλλα ελληνικά νησιά, είναι ένα από τα κορυφαία μέρη διακοπών. Πέρα από τις παραλίες του νησιού κάνει ειδική αναφορά στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα που βρίσκεται σε ένα νησάκι που συνδέεται με το υπόλοιπο νησί με μια γέφυρα και εκεί, όπως γράφει, οργανώνονται πολλές τελετές γάμων και βαπτίσεων κάθε χρόνο.

Και οι δύο ταξιδιωτικοί οδηγοί συνοδεύονται από πλήθος φωτογραφιών από τοπία και από επιλεγμένα φαγητά της πλούσιας γαστρονομίας.

Διαβάστε επίσης:

Θάνος Πλεύρης: Το φθινόπωρο έρχονται τα νέα εμβόλια για την Όμικρον στη χώρα μας

Περιστέρι: Έτοιμος να παραδοθεί ο καταζητούμενος για τη δολοφονία της Νικολέτας (video)

Φωτιά στη Νέα Πέραμο: Βελτιωμένη η εικόνα – Άνοιξε η Εθνική οδός Αθηνών-Κορίνθου (Photos/Video)