Ελαφόνησος: Κατέπλευσε σκάφος με Τούρκους αξιωματικούς – Δηλώνουν υποστηρικτές του Γκιουλέν

Αναστάτωση στην Ελαφόνησο, καθώς κατέπλευσε τα ξημερώματα σκάφος με τουρκική σημαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος ξεκίνησε από την Τουρκία με προορισμό την Ιταλία, όμως λόγω της κακοκαιρίας, αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Ελαφονήσου και οι επιβάτες του ζήτησαν βοήθεια.

Στο γιοτ επέβαιναν συνολικά 19 άτομα, εκ των οποίων 9 άνδρες, 6 γυναίκες και 4 παιδιά.

Δεδομένου ότι οι επιβαίνοντες, όπως λένε οι πληροφορίες, δήλωσαν ότι είναι Τούρκοι απόστρατοι αξιωματικοί με τις οικογένειές τους, αλλά και επιχειρηματίες -οι οποίοι δήλωσαν Γκιουλενιστές- στην υπόθεση ενεπλάκη, εκτός από την ΕΛΑΣ και η ΕΥΠ.

Οι ελληνικές Αρχές αναμένουν να δουν αν οι Τούρκοι θα ζητήσουν πολιτικό άσυλο, ενώ εξετάζεται αν είναι όντως υποστηρικτές του Γκιουλέν.

Στις φωτογραφίες , που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται το σκάφος αλλά και σκάφη του λιμενικού και οχήματα της αστυνομίας.

