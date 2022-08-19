Λογοκρισία στην ΕΡΤ καταγγέλλει η ΠΟΣΠΕΡΤ

Νέο περιστατικό λογοκρισίας στην ΕΡΤ, με υποβάθμιση δηλώσεων του τέως ΠτΔ καταγγέλλει η ΠΟΣΠΕΡΤ και κάνει λόγο για κατάλυση των Δημοκρατικών Θεσμών

Το ρεπορτάζ με τις δηλώσεις του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου για το σκάνδαλο των υποκλοπών στην ΕΡΤNews Ιωαννίνων και τον ανταποκριτή της ΕΡΤ, Σωτήρη Αργύρη, αποκρύφθηκε, καταγγέλλει η ΠΟΣΠΕΡΤ κάνοντας λόγο για διάλυση της ελευθεροτυπίας με κρατικό πρόσημο, για απόκρυψη της πληροφορίας και την άμεση και έμμεση χειραγώγηση και για έλεγχο στην ενημέρωση προς όφελος πολιτικών, ιδιωτικών και άλλων συμφερόντων.

Η καταγγελία της ΠΟΣΠΕΡΤ έρχεται σε συνέχεια έγγραφης καταγγελίας που έκανε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Σωτήρης Αγγελάκης:

«Η παρακάτω είδηση «κόπηκε» και δεν αναρτήθηκε στο site του περιφερειακού Σταθμού της ΕΡΤ Ιωαννίνων, από την Συντακτική Ομάδα των Αθηνών. Αναφέρεται στην παρέμβαση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας και θεωρώ αδιανόητο να απαλείφεται από «συναδέλφους» δημοσιογράφους.

Θεωρώ, επίσης, ότι είναι υποχρέωσή μου να καταδειχθεί η λειτουργία ενός μηχανισμού που αγνοεί τους δημοσιογράφους της περιφέρειας και πετσοκόβει άνευ λόγου μείζονες ειδήσεις. Ούτε καν σεβασμό στον κ. Παυλόπουλο δεν επιδεικνύουν, με έωλα επιχειρήματα και φυσικά κατακρεουργούν την Ελευθεροτυπία. Οι έχοντες την ευθύνη ας αναλογιστούν ότι η ΕΡΤ είναι Δημόσιος Ενημερωτικός Φορέας και η ελευθερία του κάθε συντάκτη δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Λυπάμαι, ειλικρινά. Και δεν κατανοώ την… ενόχληση των εν Αθήναις συντακτών του Ραδιομεγάρου. ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΕΡΤ Ιωαννίνων».

Στην καταγγελία προς την ΠΟΣΠΕΡΤ ο δημοσιογράφος έχει επισυνάψει και το επίμαχο- λογοκριμένο, όπως υποστηρίζεται- ρεπορτάζ : «Ηχηρή παρέμβαση για τις παρακολουθήσεις

Στο μείζον θέμα των ημερών, που κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα στην ελληνική πολιτική σκηνή, και είναι οι παρακολουθήσεις πολιτών και πολιτικών, αναφέρθηκε από το Κομμένο της Άρτας ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο κ. Παυλόπουλος διευκρίνισε ότι εκφέρει προσωπική θέση, με την ιδιότητα του πολίτη, εκτιμώντας πως υπάρχει κίνδυνος παραβίασης του απορρήτου έναντι του οιουδήποτε πολίτη αλλά και πολιτικών. «Πρέπει να υπερασπιστούμε τους θεσμούς και τη Δημοκρατία», τόνισε και σημείωσε εμφατικά πως «οι πολιτικοί ταγοί έχουν χρέος να υπερβαίνουν τη διαχείριση της εξουσίας».

Αν και η δήλωση του κ. Παυλόπουλου, σύμφωνα με την ΠΟΣΠΕΡΤ, εμφανίσθηκε στο κεντρικό ertnews καταχωνιασμένη και υποβαθμισμένη σε γενικό ρεπορτάζ για το θέμα των υποκλοπών, εν τούτοις «σε καμία περίπτωση δεν έτυχε της μεταχείρισης που θα έπρεπε, καθώς ο κ. Παυλόπουλος μόνο τυχαίος δεν είναι, ενώ οι θέσεις του ως συνταγματολόγου για τα ζητήματα δημοκρατίας και η θητεία του στην υπηρεσία του ανώτατου πολιτειακού θεσμού, καθιστούν ενίοτε καθοριστικές και καταλυτικές τις παρεμβάσεις του».

Η ΠΟΣΠΕΡΤ θεωρεί ότι «μόνο ντροπή μπορεί να αισθάνεται σύσσωμο το εργατικό δυναμικό της ΕΡΤ, μπροστά στις καταφανείς επαναλαμβανόμενες αντιδημοκρατικές πρακτικές των υπεύθυνων της Σύνταξης, της Διοίκησης και των εντολοδόχων τους απ’ όπου κι αν προέρχονται.

Ειδικά μάλιστα στην τρέχουσα περίοδο, που η κατάλυση των δημοκρατικών Θεσμών και της δημοκρατίας λόγω και του σκανδάλου των υποκλοπών, παίρνουν πλέον πρωτοφανείς διαστάσεις».

Διαβάστε επίσης:

Ο θριλερικός «Γλυκάνισος»… μιλά για την προσφυγική κρίση μέσα από έναν έρωτα (photos/video)

Τηλεθέαση: Αναβαθμισμένα δεδομένα στις μετρήσεις της Nielsen από 1η Σεπτεμβρίου

ΗΠΑ: Το streaming ξεπέρασε την «παραδοσιακή» τηλεόραση