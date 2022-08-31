Σταύρος Ζαλμάς: «Έχω κακοποιηθεί από τον Τύπο – Κατέστρεψαν τα επόμενά μου χρόνια» (Video)

Σε ψεύτικα δημοσιεύματα της δεκαετίας του ’90 που διέδιδαν ότι πάσχει από AIDS αναφέθηκε ο Σταύρος Ζαλμάς.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα», ο ηθοποιός υποστήριξε ότι η φημολογία αυτή του έκανε κακό τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο, ενώ δηλώνει μετανιωμένος που δεν στράφηκε στη δικαιοσύνη τον καιρό εκείνο.

«Αν είχα κινηθεί νομικά θα είχα πολυκατοικίες αυτή τη στιγμή. Το ΚΛΙΚ και το MAX τη δεκαετία του ’90 έγραψαν ότι έχω AIDS που εκείνη την εποχή αυτό σήμαινε την ολοκληρωτική σου καταστροφή σε κοινωνικό κι επαγγελματικό επίπεδο. Αν είχα κάνει μήνυση τότε θα είχα πάρα πολλά λεφτά, αλλά τότε ήμουν βλάκας, δεν ασχολήθηκα καν.

Βασανίστηκα πολλά χρόνια με αυτό. Με το μυαλό που έχω τώρα, θα έπρεπε να βγω όπως έβγαιναν οι ηθοποιοί στην Αμερική με τις εξετάσεις τους. Αυτό το θεωρώ ντροπή να το κάνει ένας άνθρωπος, αλλά θα μπορούσα να κάνω μήνυση. Ήμουν τόσο ζωντόβολο τότε. Η έννοια του σκανδάλου για μένα ήταν πάρα πολύ ατροφική, δεν έδινα σημασία

Μου έκανε πολύ κακό γιατί αυτή η φήμη κυκλοφορούσε από στόμα σε στόμα πάρα πολλά χρόνια, ότι ο Σταύρος Ζαλμάς μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία και πεθαίνει. Πέρυσι έγραψαν ότι πέθανα. Έχω κακοποιηθεί από τον Τύπο. Μου κατέστρεψαν τα επόμενά μου χρόνια. Πόνεσα πάρα πολύ και υπέφερα πάρα πολύ στα καλύτερά μου χρόνια να είμαι μόνος μου, να μην με πλησιάζει άνθρωπος και να δυσκολεύομαι να βρω δουλειά» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Μαντόνα: Οι γάμοι που μετάνιωσε και η εμμονή της με το σεξ (Video)

Λεονάρντο Ντι Κάπριο – Καμίλα Μορόνε: Τίτλοι τέλους για το ζευγάρι

Γιώργος Καπουτζίδης: «Δεν πειράζει να δείτε δύο γκέι άντρες, συγγνώμη κιόλας εάν σας έπεσε βαρύ»