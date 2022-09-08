Απάντηση σε υψηλούς τόνους από την ΠΟΣΠΕΡΤ στις δηλώσεις Ζούλα για την ΕΡΤ

Για παραλήρημα χωρίς σημάδια κοκκινίσματος στο πρόσωπο, κάνει λόγο η ΠΟΣΠΕΡΤ, με αφορμή τον λόγο που έβγαλε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Κωνσταντίνος Ζούλας στην προχθεσινή παρουσίαση του ΕΡΤNews και του προγράμματος της ΕΡΤ1 για τη νέα τηλεοπτική περίοδο.

Το σωματείο εργαζομένων ραδιοτηλεόραση χαρακτηρίζει ανιστόρητους τους λόγους του επικεφαλής του κρατικού μιντιακού οργανισμού και θυμίζει μεταξύ άλλων την απάντηση που είχε δώσει ο πρόεδρος της ΕΡΤ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το «μαύρο στην ΕΡΤ».

Αναφέρει η ΠΟΣΠΕΡΤ στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Όταν η ντροπή ντύνεται την περηφάνεια»:

«Πιστός στην πλήρη αναστροφή της πραγματικότητας όπως άλλωστε κι ο κυβερνητικός επιτελικός θίασος τον οποίο υπηρετεί , ο πρόεδρος της ΕΡΤ κ. Ζούλας δεν σταματά να μας προσφέρει απίστευτες παραστάσεις «κάλους», διανθισμένες βέβαια με την αμετροέπεια, την προκλητικότητα, ενίοτε και την αλαζονεία που τον διακρίνει. Όπως ακριβώς στο προχτεσινό του παραλήρημα με αφορμή την παρουσίαση του νέου προγράμματος της ΕΡΤ, που χωρίς σημάδια κοκκινίσματος στο πρόσωπο, δήλωσε πως κάποτε ντρεπόμαστε να δουλεύουμε στην ΕΡΤ, ενώ σήμερα περηφανευόμαστε.

Δεν γνωρίζουμε ποιοι και αν του γράφουν τέτοιους ανιστόρητους λόγους. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο υπό πειθαρχική δίωξη και διαγραμμένος από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ «κύριος» αυτός, είναι τόσο αποξενωμένος από την αλήθεια, που το έτος φωτός δεν αρκεί ως μονάδα μέτρησης για να υπολογίσει κανείς την απόσταση που τον χωρίζει από την πραγματικότητα.

Συνεπώς κι από το πως κατανοεί την περηφάνεια και την ντροπή. Σε πρόσφατη Ανακοίνωσή μας με αφορμή τα ανεξάντλητα ζητήματα ελέγχου και λογοκρισίας στην ΕΡΤ σημειώναμε: «…μόνο ντροπή μπορεί να αισθάνεται σύσσωμο το εργατικό δυναμικό της ΕΡΤ, μπροστά στις καταφανείς επαναλαμβανόμενες αντιδημοκρατικές πρακτικές των υπεύθυνων της Σύνταξης, της Διοίκησης και των εντολοδόχων τους απ’ όπου κι αν προέρχονται.»

Φαίνεται πως όσο περισσότερο ελέγχεται η ενημέρωση στην ΕΡΤ, όσο περισσότερο η λογοκρισία εγκαθίσταται ως καθεστώς, όσο απαξιώνεται και φθίνει το μόνιμο εργατικό δυναμικό και κλείνουν οι δομές της, όσο βαθαίνει η ιδιωτικοποίηση προγραμμάτων και παραγωγών, όσο διαλύονται οι εργασιακές σχέσεις, ξηλώνεται, εργαλειοποιείται και εκφυλίζεται η συνδικαλιστική δράση, όσο παραπλανώντας κι εκβιάζονται οι εργαζόμενοι με κίβδηλη εργασιακή ειρήνη, τόσο περισσότερο περηφανεύεται ο κ. Ζούλας.

Ποιος θα ξεχάσει άλλωστε την περήφανη απάντησή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι για το «Μαύρο στην ΕΡΤ» το 2013 έφταιγαν οι γερασμένοι εργαζόμενοι και οι συνεχιζόμενες απεργίες!!

Αυτός είναι ο σημερινός πρόεδρος της ΕΡΤ. Περήφανος για τις πολλές και καλές υπηρεσίες προς την παράταξη που πέταξε στον δρόμο 2.300 γέρους και νέους εργαζόμενους. Περήφανος για τις συνεχιζόμενες καταστροφές της τάξης που ανήκει και ντροπιασμένος για όσους διεκδίκησαν, αγωνίστηκαν, πάλεψαν και παλεύουν να παραμείνει η ΕΡΤ ανοικτή, δημοκρατική και πρωτοπόρα στην υπηρεσία του πολίτη και του δημόσιου συμφέροντος».

