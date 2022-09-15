Αλέξης Γεωργούλης: «Έχω δεχθεί ρατσισμό και bullying επειδή είχα δυσλεξία» (Video)

Για το bullying που έχει δεχτεί, αλλά και για τις σχέσεις του με την εκκλησία, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Γεωργούλης.

Αναφερόμενος στα σχολικά του χρόνια, ο Αλέξης Γεωργούλης είπε ότι έχει δεχτεί ρατσισμό και bullying επειδή είχε δυσλεξία και οι γύρω του έλεγαν ότι βαριέται και είναι χαζός.

Όσον αφορά στη θέση του στην ευρωβουλή, ανέφερε: «Κάποιος θα έλεγε ότι δεν έχω κάνει έργο στην Ευρωβουλή. Ή δεν έχουν ενημερωθεί ή έχουν άλλον σκοπό. Μία ευρωβουλευτής από την Ισπανία με κοίταξε έντονα, μου είπε “είσαι ηθοποιός, είσαι ο «Σπύρος»”».

Ο Αλέξης Γεωργούλης αποκάλυψε πως η μητέρα του τού εμφύσησε αγάπη για την εκκλησία, καθώς από τα παιδικά του χρόνια τον πήγαινε εκδρομές σε ναούς και μοναστήρια, ενώ, όπως είπε ακόμη, της έχει μεγάλη αδυναμία. Μάλιστα, όταν αναφέρθηκε σ’ αυτήν την αδυναμία σε συνέντευξή του, η μητέρα του τού… «την είπε».

Τέλος, μιλώντας για το «Είσαι το ταίρι μου» είπε ότι έχει μεγάλη καψούρα για τη σειρά και θα ήθελε να ξαναδουλέψει με την Βίκυ Σταυροπούλου.

Διαβάστε επίσης

Μαρίνα για Γιώργο Πατούλη: «Απομυθοποίησα ανθρώπους, όχι θεσμούς όπως τον γάμο» (Video)

Αντώνης Ρέμος: Αυτός είναι ο μεγάλος του «φόβος» για την κόρη του (video)

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Είμαι 6 μηνών έγκυος» – Οι πρώτες δηλώσεις μετά την ανακοίνωση (video)