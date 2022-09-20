search
ΚΟΣΜΟΣ

Χρίστος Καλουντζόγλου ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΛΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ

20.09.2022 13:51

Beyond Meat: Ο διευθυντής της μεγαλύτερης εταιρείας vegan δάγκωσε στο πρόσωπο οδηγό και συνελήφθη

20.09.2022 13:51
douglas-ramsey-new

Διευθύνει μία εταιρία – κολοσσό που ειδικεύεται σε είδη διατροφής για χορτοφάγους, αλλά ο ίδιος δεν έχει πρόβλημα να ρίξει μια δαγκωνιά σε κρέας…

Ο λόγος για τον Ντάγκλας Ράμσεϊ, υπεύθυνο για τη λειτουργία της εταιρίας Beyond Meat, ο οποίος δάγκωσε στη μύτη έναν άνθρωπο.

Ο δαγκωνιάρης Ντάγκλας Ράμσεϊ έριξε τη δαγκωνιά στη διάρκεια ενός τσακωμού και στη συνέχεια συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για «τρομοκρατική απειλή» και σωματική βλάβη τρίτου βαθμού.

Μέχρι να δικαστεί αφέθηκε ελεύθερος με την καταβολή εγγύησης 11.085 δολαρίων.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ του Σαββάτου, την ώρα που ο δράστης έφευγε από ένα πάρκινγκ, στο Φαγιατβιλ του Άρκανσο, αφού είχε παρακολουθήσει έναν αγώνα ποδοσφαίρου.

Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός KNWA/KFTA, ο Ντάγκλας Ράμσεϊ τσακώθηκε με έναν άλλον οδηγό και τον δάγκωσε με συνέπεια «να σχιστεί το δέρμα στην άκρη της μύτης», όπως γράφει η αστυνομική έκθεση.

Ο Ντάγκλας Ράμσεϊ εντάχθηκε στο στελεχιακό δυναμικό της Beyond Meat τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά από τρεις δεκαετίες καριέρας στην εταιρία επεξεργασίας κρέατος Tyson Foods.

«Είμαι υπερήφανος που συμμετέχω στη διαδικασία παραγωγής γευστικών προϊόντων που είναι πιο υγιεινά για τους πελάτες μας και καθιστούν περισσότερο βιώσιμο τον πλανήτη μας», είχε δηλώσει ο κ. Ράμσεϊ, όταν πέρασε από τη βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος στην βιομηχανία παραγωγής προϊόντων για χορτοφάγους.

Η εταιρία Beyond Meat παρασκευάζει φυτικά μπιφτέκια και σάλτσες και μπήκε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τον Μάιο του 2019. Την πρώτη μέρα της διαπραγμάτευσης η μετοχή της ανέβηκε κατά 160% .

