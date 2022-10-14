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ΚΟΣΜΟΣ

Χρίστος Καλουντζόγλου ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΛΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ

14.10.2022 15:31

Έλον Μασκ: Γύρισε την πλάτη στους Ουκρανούς – Τι συνέπειες θα υπάρξουν στο πεδίο του πολέμου (Videos)

14.10.2022 15:31
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Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί πλέον να εξακολουθήσει να χρηματοδοτεί το σύστημα δορυφόρων Starlink, που έχει αποδειχτεί ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία στον πόλεμο με την Ρωσία.

Η σχετική δήλωση έγινε λίγες μέρες αφότου μέσω Twitter παρουσίασε ένα «ειρηνευτικό σχέδιο» για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο σχολίασε ο Ουκρανός πρεσβευτής, Αντρέι Μέλνικ με το μήνυμα «άντε γ@….σου».

Ο Έλον Μασκ επανήλθε λέγοντας ότι θα ακολουθήσει την προτροπή του πρεσβευτή και θα σταματήσει να χρηματοδοτεί το δίκτυο των περίπου 20.000 τερματικών του δορυφόρου Starlink, που του στοιχίζει κάθε μήνα 20 εκατομμύρια δολάρια.

Ο ρόλος του δικτύου Starlink στον πόλεμο

Το δίκτυο των τερματικών του Starlink επέτρεπαν στους διοικητές και τις μονάδες του ουκρανικού στρατού στα πεδία των μαχών να επικοινωνούν όταν τα υφιστάμενα δίκτυα έβγαιναν εκτός λειτουργίας από τις ρωσικές επιθέσεις και αποδείχτηκε ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία. Επίσης επέτρεψαν στους Ουκρανούς να ελέγχουν τα μην επανδρωμένα αεροσκάφη με τα οποία πλήττονται ρωσικά άρματα μάχης.

Τις πρώτες μήνες του πολέμου ένας Ουκρανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι το Starlink  είναι το πιο σημαντικό σύστημα που είχε χρησιμοποιήσει στον πόλεμο.

«Η SpaceX δεν ζητά αποζημιώσεις για τις προηγούμενες δαπάνες, αλλά δεν μπορεί να εξακολουθήσει να χρηματοδοτεί εσαεί το υφιστάμενο σύστημα», ανακοίνωσε μέσω Tweeter ο Ελον Μασκ.

https://www.youtube.com/watch?v=7UHUwIZLfVs&ab_channel=Firstpost

Οι Ουκρανοί ήθελαν περισσότερα…

Η ανακοίνωση έγινε μετά τη δημοσιοποίηση – από το CNN – της πληροφορίας ότι η SpaceX ζήτησε από το Πεντάγωνο τον περασμένο μήνα να αναλάβει το κόστος του δικτύου Starlink στην Ουκρανία, που έχουν ετήσιο κόστος 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Το αίτημα προς το Πεντάγωνο διατυπώθηκε λίγες μέρες πριν ο Έλον Μασκ παρουσιάσει την ειρηνευτική πρόταση για την Ουκρανία, που προκάλεσε την οργή του Κιέβου.

Το CNN αποκάλυψε επίσης ότι ο Ουκρανός στρατηγός Βαλέριι Ζαλούζνι έστειλε επιστολή στον Έλον Μασκ τον Ιούλιο, ζητώντας 6.000 νέα τερματικά του Starlink και άλλα 500 κάθε μήνα για την αντικατάσταση των μονάδων που καταστρέφονται στις μάχες.

Ο Μασκ ενεργοποίησε το δίκτυο Starlink στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν κατέρρευσε το διαδίκτυο στη χώρα, στη διάρκεια της ρωσικής εισβολής. Έκτοτε οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν τα φορητά τερματικά για να εξασφαλίζουν υψηλές ταχύτητες διαδικτύου όταν τα δίκτυα ή οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας τίθενται εκτόςλειτουργίας από τους Ρώσος.

Έτσι, οι Ουκρανοί έχουν εξασφαλισμένες επικοινωνίες, διευθύνουν τα drones, δίνουν εντολές για πλήγματα πυροβολικού και τραβούν βίντεο από τα πεδία των μαχών, τα οποία χρησιμοποιούνται από τους μηχανισμούς προπαγάνδας του Κιέβου.

Ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Μιχάιλο φεντόροφ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι υπηρεσίες της Starlink βοήθησαν να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν στα δίκτυα ενέργειας και επικοινωνιών, σε κρίσιμης σημασίας περιοχές, τα οποία επλήγησαν από ρωσικούς πυραύλους κρουζ.

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