Τα οργισμένα μηνύματα της μητέρας της 12χρονης στον Μίχο – «Διανοείσαι τι έχεις κάνει ρε κάθαρμα; Σε δώδεκα χρονών παιδί;»

Λεπτομέρειες της συνομιλίας μέσω γραπτών μηνυμάτων που είχε η μητέρα της 12χρονης με τον 53χρονο κατηγορούμενο για βιασμό και μαστροπεία στον Κολωνό, έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αποτυπώνουν τον θυμό της γυναίκας για αυτό που ανακάλυψε.

Όπως μετέδωσε το Tlive και ο Alpha, η μητέρα της 12χρονης εμφανίζεται να είναι έξαλλη με όσα έχει μάθει από τη θεία για τους διαλόγους του 53χρονου με την κόρη της. Η 37χρονη αποφάσισε να στείλει στον Ηλία Μίχο, βρίζοντάς τον και αποκαλώντας τον «ανώμαλο» και «παιδεραστή» ενώ απειλούσε να τον καταγγείλει.

Ακολουθούν οι διάλογοι:

Μητέρα 12χρονης: Έστειλες μήνυμα στην… και της είπες ότι ήρθα από το μαγαζί για δουλειά.

53χρονος: Όχι.

Μητέρα 12χρονης: Αφού το διάβασε η θεία της

53χρονος: Ρε μη μπλέκετε.

Μητέρα 12χρονης: Της έστειλες;

53χρονος: Τι να στείλω;

Μητέρα 12χρονης: Μηνύματα!

53χρονος: Τι μηνύματα;

Μητέρα12χρονης: Στην… στέλνεις;

53χρονος: Όχι.

Σύμφωνα με την εκπομπή, στις 2 Σεπτεμβρίου η μητέρα της 12χρονης έκανε μια κλήση στον 53χρονο, διάρκειας ενός λεπτού και δύο δευτερολέπτων. Αμέσως μετά, σοκαρισμένη από τα μηνύματα που της είχε στείλει η θεία του παιδιού, ζήτησε εξηγήσεις από τον 53χρονο, αδυνατώντας να πιστέψει πως είχε κακοποιήσει την κόρη της.

53χρονος: Εγώ δεν έστειλα καμία φωτογραφία. Έλα από εδώ σε παρακαλώ.

Μητέρα12χρονης: Έχουν το προφίλ σου. Θα τα ψάξουν όλα στο τμήμα. Σε ανήλικο.

53χρονος: Εγώ δεν έχω στείλει καμία φωτογραφία.

Μητέρα12χρονης: Τα έχει φωτογραφίες όλα. Τι έλεγες…

53χρονος: Έλα από εδώ

Μητέρα 12χρονης: Τελείωσες!

53χρονος: Τι λες;

Μητέρα 12χρονης: Ρε βρωμο… ανώμαλε

53χρονος: Ηρέμησε κι έλα από εδώ.

Μητέρα 12χρονης: Με το ανήλικο ήθελες … παιδεραστή;;;

53χρονος: Εγώ; Έλα από εδώ σου λέω.

Μητέρα12χρονης: Δεν έχεις στείλει τίποτα εσύ, ναι;;;; Τα μηνύματα ρε … στο κοριτσάκι ποιος τα έστειλε; Θα βρω τη γυναίκα σου, τον γιο σου, σε είχα προειδοποιήσει. Τα έχει όλα η θεία της στα χέρια της. Όλα. Έχω χάσει πάσα ιδέα. Με κατέστρεψες. Με το 12χρονο; Θα σε θάψω. Διαβάζω τι λες στα μηνύματα. Θα σε θάψω.

53χρονος: Τι λες; Έλα από εδώ…

Μητέρα12χρονης: Θα σε εξαφανίσω. Τα βρήκε όλα η θεία της. Στα κινητά της. Της τα πήρε με το ζόρι από τα χέρια την ώρα που έγραφες στο παιδί και είδα. Μου τα έστειλε όλα ρε κτήνος. Φοβάσαι ε;;; Μην σε έδωσε το κοριτσάκι βρωμο… Τα κινητά της θα πάνε στο τμήμα στους ειδικούς και θα ελέγξουν αν είσαι εσύ ή όχι. Έχει αναλάβει η θεία της, από εκεί.

53χρονος: Πες μου αυτό που σε ρώτησα.

Μητέρα 12χρονης: Μιλάνε τα μηνύματα.

53χρονος: Ρε άσε τα μηνύματα!

Στη συνέχεια της συνομιλίας τους, η μητέρα σε έξαλλη κατάσταση, ενημέρωσε τον 53χρονο ότι θα τον καταγγείλει στις Αρχές με τον ίδιο να προσπαθεί να την ηρεμήσει και να την πείσει να συναντηθούν από κοντά.

Μητέρα12χρονης: Ο τάφος σου θα γίνει.

53χρονος: Εγώ ήμουν, οκ.

Μητέρα 12χρονης: Δεν γλιτώνεις.

53χρονος: Ηρέμησε. Τι λες;

Μητέρα 12χρονης: Τι να ηρεμήσω; Κλαίω όλη νύχτα. Θα πάθω καρδιά. Πάει η ζωή μου εμένα τέλος. Το παιδί μου… Ο άνθρωπος της εκκλησίας, ο ανώμαλος. Θα σου φάω το λαρύγγι. Γυναίκα, παιδί, όλοι θα μάθουν τι είσαι. Τρελάθηκα, πάει… Και με αποδείξεις. Όχι λόγια αέρα.

53χρονος: Σε παρακαλώ ηρέμησε κι έλα από εδώ.

Μητέρα 12χρονης: Κι άλλα μου στέλνει η θεία της… Μου τα στέλνει όλα τώρα και πάω στο τμήμα. Τέλειωσες σήμερα. Στα κανάλια θα σε βγάλω …Θα σε θάψω.

53χρονος: Ηρέμησε. Έλα να πάμε κάπου να τα πούμε.

Μητέρα12χρονης: Στο τμήμα θα τα πούμε. Θα σε θάψω σήμερα. Ήρθε το τέλος σου. Εσύ με κατέστρεψες. Του παιδιού έριχνες χώμα στα μάτια κι έκανες βρωμιάρη τέτοια πράγματα. Ανώμαλε. Κτήνος, δεν τη γλιτώνεις. Ετοιμάσου. Κάνε σταυρούς, τάμα, τελείωσε η ζωή σου. Ρεζίλι πανελληνίως .

53χρονος: Σου είπα έλα να τα πούμε.

Μητέρα12χρονης: Να το ανοίξεις εκεί που πρέπει το στόμα σου. Εκεί που θα σε πάρουν, να το σηκώσεις και να τα πεις.

53χρονος: Σου είπα ηρέμησε, αλλά αν με πάνε μέσα …

Μητέρα 12χρονης: Ναι; Παρακάτω λέγε. Θα πάω κι εγώ.

53χρονος: Ελα να τα μιλήσουμε όταν ηρεμήσεις.

Μητέρα 12χρονης: Τι να ηρεμήσω ρεεεε; Διανοείσαι τι έχεις κάνει ρε κάθαρμα; Σε δώδεκα χρονών παιδί; …, ανώμαλε, παιδεραστή. Έχει φρικάρει η θεία της. Έχει ανοίξει και το άλλο κινητό του παιδιού και βλέπει όλα τα βίντεο, τα πάντα. Πάει στο τμήμα. Δεν τη γλιτώνεις, σήμερα μας έχει τρελάνει οικογενειακώς. Μας κατέστρεψες.

53χρονος: Τα είπατε όλα στη γυναίκα μου… οκ.

Και ενώ ο κατηγορούμενος προσπαθούσε με κάθε τρόπο να πείσει την 37χρονη να συναντηθούν από κοντά, εκείνη του έστειλε κάποια από τα μηνύματα που αντάλλασσε ο ίδιος με την κόρη της.

