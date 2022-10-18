Μπερλουσκόνι: Αποκατέστησε τις σχέσεις του με τον Πούτιν – Έλαβε 20 μπουκάλια βότκα για τα γενέθλιά του

Η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera ανήρτησε στον ιστότοπό της ηχογράφηση του πρακτορείου ειδήσεων Lapresse, στην οποία ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι συνομιλεί με βουλευτές του κόμματός του, Φόρτσα Ιτάλια, και αναφέρεται σε αναθέρμανση των σχέσεών του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πιο αναλυτικά, στην ηχογράφηση ο Καβαλιέρε ακούγεται να λέει: «Βρισκόμαστε ήδη σε πόλεμο, διότι παρέχουμε χρήματα και όπλα στην Ουκρανία. Δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου, διότι αν φτάσει στον Τύπο θα γίνει χαμός, αλλά είμαι πάρα πολύ ανήσυχος. Αποκατέστησα τις σχέσεις με τον πρόεδρο Πούτιν: για τα γενέθλιά μου, θέλησε να μου στείλει 20 μπουκάλια βότκα μαζί με μια γλυκύτατη επιστολή. Εγώ του απάντησα με μπουκάλια κρασιού Λαμπρούσκο και μια εξίσου γλυκιά επιστολή».

#Berlusconi dice di avere riallacciato i rapporti con #Putin.

Vuoi vedere che la vecchia volpe rende l'Italia protagonista nella mediazione sulla guerra in #Ucraina.



Secondo me tra poco dagli #USA si alzeranno offese contro l'Italia. pic.twitter.com/u0z2NHvVFZ — Fabio Effe 🇮🇹 (@effefabius) October 18, 2022

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι γιόρτασε τα 86α γενέθλιά του στις 29 Σεπτεμβρίου. Αυτές οι δηλώσεις του — τις οποίες το κόμμα Φόρτσα Ιτάλια χαρακτήρισε νωρίτερα «γεγονός του παρελθόντος» — σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, μπορεί να δημιουργήσουν νέα προβλήματα στη συγκρότηση του νέου κυβερνητικού σχήματος από την Τζόρτζια Μελόνι.

Διαβάστε επίσης:

Μπάιντεν: Αν κερδίσουμε τις εκλογές, το πρώτο νομοσχέδιο στο Κογκρέσο θα διασφαλίζει το δικαίωμα στην άμβλωση (Video)

Νέα Υόρκη: Πιάστηκαν στα χέρια σε κυλιόμενες σκάλες στο μετρό – Viral το βίντεο με το άγριο ξύλο

Τζέιμς ΜακΝτίβιντ: Έφυγε από τη ζωή ο κυβερνήτης του Apollo 9