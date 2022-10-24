Le Monde: Πολλαπλασιασμό των απελάσεων Σύρων προσφύγων καταλογίζει στην Τουρκία η ΜΚΟ «Human Rights Watch»

Στην έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Human Rights Watch αναφέρεται σε δημοσίευμα της με τίτλο «Η Τουρκία κατηγορείται ότι απέλασε Σύρους πρόσφυγες», η γαλλική εφημερίδα Le Monde.

Ειδικότερα επισημαίνεται πως μετά τις φήμες για απελάσεις Σύρων μεταναστών από την Τουρκία,αλλά και της καταδίκης της Άγκυρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την παραβίαση των δικαιωμάτων του Σύρου Μαυχαμάντ Ακάντ, η Human Rights Watch αποφάσισε να δημοσιοποιήσει σήμερα μια πρώτη λεπτομερή και στοιχειοθετημένη έρευνα για τον πολλαπλασιασμό των απελάσεων.

Περίπου πενήντα μαρτυρίες απελαθέντων και συγγενών τους επέτρεψαν στη συντάκτρια της έκθεσης, Νάντια Χάρτμαν, να ρίξει φως σε ορισμένες από τις επιστροφές που βρίσκονται σε εξέλιξη, κατά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζεται στο σχετικό δημοσίευμα, ενώ επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία εκτίμηση ως προς τον ακριβή αριθμό των απελαθέντων.

Σύμφωνα πάντως με την έκθεση, ο αριθμός των Σύρων προσφύγων που «συνελήφθησαν αυθαίρετα, κρατήθηκαν και απελάθηκαν στη Συρία από τις τουρκικές αρχές» ανήλθε, μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουλίου, σε «αρκετές εκατοντάδες (…) συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων παιδιών».

Οι μαρτυρίες αναφέρονται σε συλλήψεις στο σπίτι ή στο δρόμο και σε κακές συνθήκες κράτησης. «Οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες υπέστησαν κακοποίηση και ξυλοδαρμό. Συγκεντρώθηκαν και αναγκάστηκαν να υπογράψουν έντυπα εθελοντικής επιστροφής προτού μεταφερθούν στα συνοριακά περάσματα με τη βόρεια Συρία, τα οποία αναγκάστηκαν να διασχίσουν υπό την απειλή όπλων» αναφέρει η έκθεση.

Σύμφωνα εξάλλου με την Χάρτμαν, αν και η Τουρκία έχει παράσχει προσωρινή προστασία σε σχεδόν 3,6 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες από το 2012 και μετά, φαίνεται ότι έχει πλέον υιοθετήσει μια πλήρη και βάναυση μεταστροφή της πολιτικής υποδοχής. Κατά την Χάρτμαν, οι τουρκικές αρχές προσπαθούν τώρα «να μετατρέψουν τη βόρεια Συρία σε ένα είδος χωματερής προσφύγων».

Διαβάστε επίσης:

Επιμένει η Μόσχα: Το Κίεβο ετοιμάζει προβοκάτσια με τη χρήση «βρώμικης βόμβας»

Βρετανία: Νέος πρωθυπουργός ο Ρίσι Σούνακ

Μουσείο Μαντάμ Τισό: Ακτιβιστές έριξαν τούρτες στο πρόσωπο του «βασιλιά Καρόλου»