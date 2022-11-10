search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 12:38
10.11.2022 13:18

Ο Ντάνιελ Κρεγκ όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί: Ραπάρει σε διαφήμιση βότκας (Video)

10.11.2022 13:18
Την τελευταία της καμπάνια με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ παρουσίασε η βότκα Belvedere.

Η συγκεκριμένη βότκα κυκλοφόρησε χθες ένα διαφημιστικό σποτ σε μια πολύ κινηματογραφική καμπάνια σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Taika Waititi με τον ηθοποιό του 007 να έχει έναν αναπάντεχο ρόλο.

Συγκεκριμένα, στο εν λόγω σποτ, ο 54χρονος ηθοποιός, με ένα λευκό κοστούμι περνάει από ένα πλήθος θαυμαστών στην εμβληματική γέφυρα Pont Neuf του Παρισιού, μπαίνει σε μια φανταχτερή Rolls Royce, και βγαίνει από την άλλη πόρτα, ως μια εκδοχή του εαυτού του, φορώντας ένα δερμάτινο μπουφάν, μαύρο φανελάκι, γυαλιά ηλίου και μια φαρδιά χρυσή αλυσίδα στο λαιμό του, πριν περάσει τις πόρτες του πολυτελούς ξενοδοχείου Cheval Blanc Paris.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ… ραπάρει!

Κι εδώ έρχεται το αναπάντεχο: Ο Ντάνιελ Κρεγκ ραπάρει στο λόμπι και στην ταράτσα του ξενοδοχείου προτού μπει στην σουίτα του, όπου βρίσκει μπουκάλια βότκας Belvedere να τον περιμένουν.

Πίνει μια γουλιά από το ποτό του και συνεχίζει να χορεύει πριν ο Waitit, που παίζει επίσης το ρόλο του σκηνοθέτη στο διαφημιστικό, φωνάξει «cut».

«Πάμε πάλι, απλά να είσαι ο εαυτός σου» ακούγεται να του λέει ο Waititi.

Λίγο πριν τελειώσει το διαφημιστικό, ο Κρεγκ χαμογελά στην κάμερα προτού πιει άλλη μία γουλιά βότκα…

