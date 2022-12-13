search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 08:56
ΚΟΣΜΟΣ

13.12.2022 22:39

Μαχητικό Eurofighter συνετρίβη στη Σικελία – Σώος ο πιλότος

13.12.2022 22:39
Συναγερμός σήμανε στις ιταλικές ένοπλες δυνάμεις καθώς όπως μεταδίδει η La Repubblica ένα μαχητικό Eurofighter από την 37η πτέρυγα, που σταθμεύει στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Τράπανι Μπίργκι, συνετρίβη πέντε μίλια από τη βάση ενώ ξεκινούσε τη διαδικασία προσέγγισης για να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Τράπανι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πιλότος έχει σωθεί.

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει – Πρόλαβαν να σωθούν οι επιβαίνοντες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση επιχειρεί να «κλείσει» το θέμα Σαμαρά, περιμένει τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού

BUSINESS

Bespoke-SGA και 3PSALADS ολοκληρώνουν συμφωνία εξαγοράς 70% μετοχών για στρατηγική ανάπτυξη

LIFESTYLE

Βάνα Μπάρμπα: «Έχω βαρεθεί να μου λένε ότι έχουν μεγαλώσει μαζί μου»

ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην ντισκοτέκ «Jacky.O»: Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές – Σκανάρουν το βίντεο με τον μαυροφορεμένο άνδρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Πλεον δεν θα βαρύνουν τα χρέη τους κληρονόμους

