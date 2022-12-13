Μαχητικό Eurofighter συνετρίβη στη Σικελία – Σώος ο πιλότος

Συναγερμός σήμανε στις ιταλικές ένοπλες δυνάμεις καθώς όπως μεταδίδει η La Repubblica ένα μαχητικό Eurofighter από την 37η πτέρυγα, που σταθμεύει στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Τράπανι Μπίργκι, συνετρίβη πέντε μίλια από τη βάση ενώ ξεκινούσε τη διαδικασία προσέγγισης για να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Τράπανι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πιλότος έχει σωθεί.

