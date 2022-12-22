search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 13:19
ΚΟΣΜΟΣ

TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.12.2022 21:16

«Θερμό επεισόδιο» στην Αδριατική – Ρωσικά πλοία πλησίασαν το αεροπλανοφόρο «Τζορτζ Μπους» και τον αγωγό TAP

22.12.2022 21:16
ploio_new
Πηγή: Pixabay

«Ανέβηκε το θερμόμετρο» στην Αδριατική Θάλασσα, καθώς ρωσικά πλοία πλησίασαν το αεροπλανοφόρο «Τζορτζ Μπους» και τον αγωγό TAP.

Ειδικότερα, οι κινήσεις των ρωσικών πλοίων σημειώθηκαν στα στενά του Οτράντο, στην Αδριατική, σε σημείο όπου συγκεντρώνονται αγωγοί φυσικού αερίου, ενεργειακά δίκτυα και καλώδια Ίντερνετ μεταξύ Ιταλίας και Βαλκανίων.

Η αποστολή του ρωσικού πλοίου Akademik Pashi ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα από το λιμάνι Ταρτούς της Συρίας και από την Τετάρτη βρίσκεται στο κανάλι του Οτράντο.

Πρώτα σταμάτησε στο υποβρύχιο καλώδιο OteGlobe, μια σύνδεση οπτικών ινών που συνδέει το Μπάρι με την Ελλάδα και στη συνέχεια, κινήθηκε προς τον βυθισμένο σωλήνα του αγωγού TAP.

Το πλοίο κινείται συνοδεία ρωσικού πολεμικού πλοίου, μιας κορβέτας Steregushchiy, που είναι οπλισμένη με πυραύλους κρουζ. Πριν από δύο ημέρες ένας δορυφόρος Sentinel «έπιασε» το σκάφος, καθώς απείχε μόλις 4 χλμ. από το αμερικανικό καταδρομικό «Leyte Gulf», το οποίο συνοδεύει το αεροπλανοφόρο «George WH Bush», τη ναυαρχίδα του αμερικανικού στόλου.

Το «Akademik Pashin» είναι ένα ιδιαίτερο πλοίο που προορίζεται να συνοδεύσει τις αποστολές μεγάλης εμβέλειας του ρωσικού στόλου, αλλά χρησιμοποιείται συχνά σε αποστολές κατασκοπείας για τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ.

