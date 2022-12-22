«Θερμό επεισόδιο» στην Αδριατική – Ρωσικά πλοία πλησίασαν το αεροπλανοφόρο «Τζορτζ Μπους» και τον αγωγό TAP

«Ανέβηκε το θερμόμετρο» στην Αδριατική Θάλασσα, καθώς ρωσικά πλοία πλησίασαν το αεροπλανοφόρο «Τζορτζ Μπους» και τον αγωγό TAP.

Ειδικότερα, οι κινήσεις των ρωσικών πλοίων σημειώθηκαν στα στενά του Οτράντο, στην Αδριατική, σε σημείο όπου συγκεντρώνονται αγωγοί φυσικού αερίου, ενεργειακά δίκτυα και καλώδια Ίντερνετ μεταξύ Ιταλίας και Βαλκανίων.

Η αποστολή του ρωσικού πλοίου Akademik Pashi ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα από το λιμάνι Ταρτούς της Συρίας και από την Τετάρτη βρίσκεται στο κανάλι του Οτράντο.

hey @ItaMilRadar, any Italian warships operating with 🇺🇸CSG 10? Interesting spot of a ~134M warship 4.6km south of the Leyte Gulf (with the USS GHWBush just north of them). I know the Andrea Doria was with them but she is ~153M in length. (Sentinel 2📸, morning of Dec 20, 2022) pic.twitter.com/JreW8WefbO — MT Anderson (@MT_Anderson) December 20, 2022

Πρώτα σταμάτησε στο υποβρύχιο καλώδιο OteGlobe, μια σύνδεση οπτικών ινών που συνδέει το Μπάρι με την Ελλάδα και στη συνέχεια, κινήθηκε προς τον βυθισμένο σωλήνα του αγωγού TAP.

Το πλοίο κινείται συνοδεία ρωσικού πολεμικού πλοίου, μιας κορβέτας Steregushchiy, που είναι οπλισμένη με πυραύλους κρουζ. Πριν από δύο ημέρες ένας δορυφόρος Sentinel «έπιασε» το σκάφος, καθώς απείχε μόλις 4 χλμ. από το αμερικανικό καταδρομικό «Leyte Gulf», το οποίο συνοδεύει το αεροπλανοφόρο «George WH Bush», τη ναυαρχίδα του αμερικανικού στόλου.

Το «Akademik Pashin» είναι ένα ιδιαίτερο πλοίο που προορίζεται να συνοδεύσει τις αποστολές μεγάλης εμβέλειας του ρωσικού στόλου, αλλά χρησιμοποιείται συχνά σε αποστολές κατασκοπείας για τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ.

