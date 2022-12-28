Εγκλωβισμένη με την ψήφο των ομογενών εμφανίζεται η κυβέρνηση – Γιατί θέλει να αλλάξει τον νόμο

Η παραδοχή του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη ότι η διαδικασία εγγραφής των ομογενών στους εκλογικούς καταλόγους δεν πάει διόλου καλά, καθώς «οι αιτήσεις που έχουν γίνει είναι κοντά στις 3.500 και έχουν εγκριθεί 2.600-2.700 από αυτές» άνοιξε την πόρτα για να ξεκινήσει η συζήτηση σχετικά με τις αλλαγές που μελετά η κυβέρνηση για αυτό το θέμα.

Κυβερνητικές πηγές έλεγαν, μάλιστα, ότι το υπουργείο Εσωτερικών προσανατολίζεται στο να υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού, ώστε να εκλέγεται βουλευτής Επικρατείας από την ομογένεια.

Μόνο που για αυτή την αλλαγή απαιτείται πλειοψηφία 200 βουλευτών, άρα και η συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ ή όλων των μικρότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης .

Τα κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι η εγγραφή των ομογενών δεν προχώρησε, καθώς υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις για να ασκήσει κανείς το δικαίωμα της ψήφου. Μάλιστα, επιρρίπτουν τις ευθύνες για αυτές τις διατάξεις του νόμου στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, άσχετα με το εάν τον ψήφισε η ΝΔ.

Οι ίδιοι άνθρωποι λένε ακόμα ότι έτσι φτάσαμε στο παράδοξο μόλις 4 χιλιάδες ψηφοφόροι να εκλέγουν έως 3 βουλευτές, καθώς, όπως είναι γνωστό, οι βουλευτές της Επικρατείας αυξήθηκαν από 12 σε 15, ώστε τις τρεις θέσεις να τις καλύψουν υποψήφιοι από τους κατοίκους του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, το κάθε κόμμα είναι υποχρεωμένο να τοποθετήσει από τους καταλόγους των ομογενών έναν υποψήφιο σε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Με βάση λοιπόν τις δημοσκοπήσεις, η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκλέξουν από τρεις βουλευτές . Δηλαδή, δύο βουλευτές θα προέρχονται από τους ομογενείς και θα έχουν εκλεγεί με 2.500 ψήφους.

Η κυβέρνηση αναζητά την κατάλληλη φόρμουλα, με την οποία θα συναινέσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν και το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τις πληροφορίες για τις αλλαγές που θέλει να κάνει η κυβέρνηση, εμφανίστηκε αρνητικό σε οποιαδήποτε αλλαγή, λέγοντας ότι «η ΝΔ θέλει να ακυρώσει το πρώτο λάθος διαπράττοντας ένα ακόμα».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει ακόμα επίσημη αντίδραση, καθώς, όπως λένε οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, πρώτα θα πρέπει να δουν την τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση και μετά να τοποθετηθούν.

Ασκούν, ωστόσο, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση μιλώντας για ανικανότητα, ενώ λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να κάνει αυτές τις αλλαγές, καθώς αντιμετωπίζει θέμα στο Επικρατείας και την Α΄ Αθήνας, από όπου έφυγε η έδρα για να πάει στην ομογένεια. Επισημαίνουν, ωστόσο, το παράδοξο του θέματος που είναι η εκλογή ενός βουλευτή με 2.500 ψήφους.

