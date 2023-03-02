Μεγάλη «απώλεια» για τον Guy Savoy – Έχασε ένα αστέρι Michelin, ο καλύτερος σεφ στον κόσμο (Videos)

O Guy Savoy θεωρείται ο καλύτερος σεφ στον κόσμο, κι όμως υπέστη μιαν απρόσμενη απώλεια: έχασε ένα από τα αστέρια Michelin!

Το ρεστοράν Monnaie de Paris, που ανήκει στον σπουδαίο σεφ, επιβραβεύτηκε με τρία αστέρια Michelin από τον Οδηγό Michelin, το 2002 και διατήρησε αυτό το στάτους για δύο δεκαετίες. Επιπλέον το ρεστοράν βρίσκεται για έξι συνεχόμενα χρόνια στην κορυφή του οδηγού La Liste με τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου.

Ωστόσο το στάτους ως προς τα αστέρια Michelin υποβαθμίστηκε στα δύο αστέρια, στην τελευταία έκδοση του Michelin Guide France, που πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα την επόμενη εβδομάδα.

Ο σεφ Guy Savoy ενημερώθηκε προσωπικά από τον διευθυντή των Michelin Guides, Gwendal Poullennec, ότι χάνει ένα από τα αστέρια για τα οποία έχει γίνει διάσημος σε όλο τον κόσμο.

«Γνωρίζουμε απολύτως την επίπτωση που έχουν οι αποφάσεις μας για τα εστιατόρια. Διατηρούμε μία σχέση που βασίζεται στην αλήθεια με τα γκουρμέ εστιατόρια και τους αναγνώστες μας. Αναμένουν από εμάς σοβαρές και αξιόπιστες προτάσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Όμιλος Michelin.

Αυστηρή αξιολόγηση

Ο Gwendal Poullennec ενημέρωσε επίσης τον διάσημο σεφ Christopher Coutanceau ότι θα χάσει ένα αστέρι το εστιατόριό του La Rochelle, στη νοτιοδυτική Γαλλία, το οποίο είναι γνωστό για τα θαλασσινά πιάτα του.

Ο Οδηγός Michelin ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στη διαδικασία ενημέρωσης και άλλων εστιατορίων ότι θα χάσουν αστέρια, αλλά επισήμανε ότι η αξιολόγηση «δεν είναι μόνιμη» και επανεξετάζεται ετησίως από τις ομάδες επιθεωρητών του Ομίλου Michelin.

Το 2019 ο σεφ Marc Veyrat έγινε ο πρώτος που μήνυσε τον Οδηγό Michelin, μετά την υποβάθμιση στην κατηγορία των δύο αστέρων του ρεστοράν La Maison des Bois. Η απώλεια ενός αστεριού για το συγκεκριμένο εστιατόριο αποδόθηκε στο τυρί που χρησιμοποιούσε ο σεφ για την Παρασκευή σουφλέ. Ωστόσο το δικαστήριο δεν δικαίωσε τον σεφ, με την λογική ότι δεν παρουσίασε καμία απόδειξη ότι η απώλεια του αστεριού του προκάλεσε ζημιά.

Η πορεία του σεφ Savoy προς την κορυφή

Ο σεφ Savoy μπήκε ως εκπαιδευόμενος στις κουζίνες το 1968, όταν ήταν 15 χρόνων και τα πρώτα δέκα χρόνια κάθισε στο πλευρό σπουδαίων σεφ σε διάφορα εστιατόρια σε όλη την Γαλλία, όπως αναφέρει ο ίδιος στην προσωπική ιστοσελίδα του.

Αλλά όπως σημειώνει ο Οδηγός Michelin, ο σεφ μεγάλωσε σε κουζίνα εστιατορίου, καθώς η οικογένειά του είχε το ρεστοράν La Buvette de l’Esplanade.

Ο σεφ Savoy άνοιξε το πρώτο του ρεστοράν στο Παρίσι το 1980, το οποίο μετεγκαταστάθηκε στο Monnaie de Paris, τον Μάιο του 2015.

Το ρεστοράν, με φόντο τον Σηκουάνα, έχει την υπογραφή του αρχιτέκτονα Jean-Michel Wilmotte, και διαθέτει έξι δωμάτια για την εξυπηρέτηση των πελατών. Χαρακτηρίζεται από τα ψηλά παράθυρα, τα πιάτα με τις χαμογελαστές φατσούλες, που είναι ζωγραφισμένα στο χέρι και τα πολύχρωμα νεροπότηρα.

