ΣΚΑΪ: Οι «Πανθέοι» του Τάσου Αθανασιάδη επιστρέφουν (Video)

Το επικών διαστάσεων αειθαλές μυθιστόρημα «Οι Πανθέοι» του Τάσου Αθανασιάδη, ανεπτυγμένο αρχικά σε τρείς τόμου («Η χαρισάμενη εποχή», «Μάρμω Πανθέου» και «Κερκόπορτα»)και γραμμένο στο 1948 έως το 1961, εξετάζει να εντάξει στο πρόγραμμα του την επόμενη σεζόν ο Σκάι σε παραγωγή των στούντιο Καραγιάννη, η οποία επενδύει στα ιστορικά δράματα.

Αν υλοποιηθεί το σχέδιο της εταιρείας παραγωγής με τον Σκάι, με προοπτική για πέντε επεισόδια την εβδομάδα στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, θα είναι η δεύτερη τηλεοπτική καριέρα του έργου το οποίο επανακυκλοφόρησε σε τέσσερις τόμους το 1967.

Οι «Πανθέοι» για πρώτη φορά έγιναν σειρά το 1977 και τα επεισόδια της είχαν προβληθεί έως το 1979 από την ΕΡΤ σε σκηνοθεσία Βασίλη Γεωργιάδη και τηλεσκηνοθεσία Βασίλη Βλαχοδημητρόπουλου, σε διασκευή-σενάριο Τάκη Χατζηαναγνώστου.

Ο Αθανασιάδης, ο οποίος για τους «Πανθέους» του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών με το βραβείο πεζογραφήματος (1959), αποτυπώνει την τοιχογραφία της ελληνικής κοινωνίας στα πρώτα 40 χρόνια του 20ου αιώνα με χαρακτηριστικούς σταθμούς τον Μακεδονικό Αγώνα, το Κίνημα στο Γουδί, την βενιζελική εποχή, τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο. Για την ιστορία, από τα συνολικά 100 επεισόδια εκείνης της σειράς σώζονται στο Αρχείο της ΕΡΤ, μόνο δύο επεισόδια, το πρώτο και το τελευταίο (100ο). Τα υπόλοιπα 98 «σβήστηκαν» στις 14 Οκτωβρίου 1985.

Στο επίκεντρο της ιστορίας ο «απαγορευμένος» έρωτας της της Μάρμως Πανθέου με τον Κίτσο, ανιψιό του συζύγου της, Ανδρέα. Όλα αρχίζουν τη μέρα που ξεσπά ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, στο αρχοντικό των Πανθέων. Οι συγγενείς συγκεντρώνονται γύρω από τον στρατηγό Βλάσση Πανθέο, που αργοπεθαίνει.

Η νέα τηλεοπτική μεταφορά του διακεκριμένου πεζογραφήματος αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Για την επιμέλεια σεναρίου έχει ήδη συζητηθεί να το αναλάβει ο Λευτέρης Παπαπέτρου και τη σκηνοθεσία η Κατερίνα Φιλιώτου. Σε πρώτες σκέψεις επίσης, εξετάστηκε να έχει ρόλο στη σειρά ο Γιάννης Μπέζος.

Στην ΕΡΤική μεταφορά του λογοτεχνικού έργου πρωταγωνιστούσαν οι Κάτια Δανδουλάκη, Άγγελος Αντωνόπουλος, Στέλιος Καλογερόπουλος, Φαίδων Γεωργίτσης, Νίκος Απέργης, Άννα Γεραλή, Αλέκα Παΐζη, Λυκούργος Καλλέργης κ.ά..

