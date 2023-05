Ο γάμος της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ εκτός του ότι ενθουσίασε όλον τον πλανήτη, είχε και τις ευλογίες της μητέρας της super star.

Ο πρώτος αρραβώνας των Bennifer είχε γίνει το 2003 και χώρισαν ένα χρόνο μετά. Στη συνέχεια βρήκαν άλλους συντρόφους και έκαναν οικογένεια όμως η μητέρα της Λόπεζ πάντα ήλπιζε πως η κόρη της θα καταλήξει με τον Άφλεκ.

Στο επεισόδιο της Τετάρτης του Today Show, η Lopez είχε μαζί της τη μητέρα της, Γουαδελούπη Ροντρίγκεζ Λόπεζ, η οποία έκλεψε την παράσταση καθώς μιλούσε διαρκώς.

Απευθυνόμενη προς την κόρη της, η κυρία Ροντρίγκεζ είπε: «Ήξερα πάντα ότι θα τα ξαναβρίσκατε γιατί προσευχόμουν για 20 χρόνια», με την τραγουδίστρια να γελά αμήχανα και να ζητά από την παρουσιάστρια να συνεχίσει τη συνέντευξη!

Η Λόπεζ μέσα από την εκπομπή αποκάλυψε και τον καινούργιο τίτλο του άλμπουμ της This Is Me… Now, είναι αφιερωμένο στο love story της με τον Άφλεκ.

«Έκανα ένα απίστευτο ταξίδι στη ζωή μου τα τελευταία 20 χρόνια και νομίζω ότι έχω μεγαλώσει πολύ», είπε στην παρουσιάστρια.

«Το άλμπουμ αιχμαλωτίζει αυτές τις στιγμές στον χρόνο. Το να ερωτευτείς και να έχεις αυτή τη στιγμή, και μετά από 20 χρόνια να προσπαθείς να αποτυπώσεις ποια ήταν αυτή η στιγμή, η οποία ήταν πολύ διαφορετική».

Διαβάστε επίσης:

Τα παιδιά της Σακίρα δεν θέλουν να βλέπουν τη σύντροφο του πατέρα τους

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκάλυψε ποιος πρώην της είναι καλύτερος στο σεξ

Νικ Κέιβ: Θα πάει στην στέψη του βασιλιά Κάρολου – Αντιδράσεις από τους φαν του