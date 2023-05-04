Βέλγιο: 7 συλλήψεις για απόπειρα τρομοκρατικης επίθεσης στα κτίρια του ΝΑΤΟ

Σε επτά συλλήψεις τζιχαντιστών για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης στα κτίρια του ΝΑΤΟ προχώρησαν οι αρχές σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής εισαγγελίας της χώρας.

Σχεδόν και οι επτά συλληφθέντες είναι τσετσενικής καταγωγής – τρεις έχουν λάβει την υπηκοότητα του Βελγίου – ενώ ανήκουν σε ομάδα οπαδών της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, αναφέρει η ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εισαγγελίας, οι συλληφθέντες είχαν συζητήσει διάφορα σενάρια για την τρομοκρατική επίθεση, αλλά δεν είχαν επιλέξει ακόμη τον στόχο τους.

«Συζητούσαν για τα κτίρια του ΝΑΤΟ, αλλά επί του παρόντος τα σχέδιά τους δεν ήταν αρκετά σαφή», δήλωσε ο εκπρόσωπος στη βελγική εφημερίδα «De Standaard».

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι συλληφθέντες αναζητούσαν όπλα. Οι πιθανές κατηγορίες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν είναι απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος, συμμετοχή σε δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας και προετοιμασία τρομοκρατικού χτυπήματος, αναφέρουν οι “Brussels Times”.

Reuters, tvpworld.com

Διαβάστε επίσης:

Κιλιτσντάρογλου: Ο σεισμός της 6ης Φεβρουαρίου έδειξε πόσο αλληλένδετη είναι η μοίρα Ελλάδας και Τουρκίας

Στέψη Κάρολου: Νοτιοαφρικανοί ζητούν την επιστροφή των διαμαντιών του στέμματος

Αερομαχίες με drones στον ουρανό του Κιέβου – Αναφορές για εκρήξεις