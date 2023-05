Την ώρα που κορυφώνονται οι ετοιμασίες για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου, μερικοί Νοτιοαφρικανοί ζητούν από τη Βρετανία να επιστρέψει το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου, γνωστό ως το Αστέρι της Αφρικής.

Το συγκεκριμένο διαμάντι κοσμεί το βασιλικό σκήπτρο που ο βασιλιάς Κάρολος 3ος θα κρατάει κατά τη στέψη του το Σάββατο (6/5).

Το διαμάντι, το οποίο ζυγίζει 530 καράτια, ανακαλύφθηκε το 1905 στη Νότια Αφρική και προσφέρθηκε στη βρετανική μοναρχία από τον αποικιακό κυβερνήτη της χώρας, η οποία βρισκόταν τότε υπό βρετανική κυριαρχία.

Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της παγκόσμιας συζήτησης που διεξάγεται για την επιστροφή έργων τέχνης και τεχνουργημάτων που είχαν λεηλατηθεί στη διάρκεια της αποικιοκρατίας, μερικοί Νοτιοαφρικανοί ζητούν να επιστραφεί το διαμάντι.

South Africans call for UK to return diamonds set in crown jewels https://t.co/Pw4OLzFBSp pic.twitter.com/9rMIkZQCTI