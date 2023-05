Η Μεγκ Ράιαν έλειπε για μήνες από τα φώτα της δημοσιότητας και απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις. Η ηθοποιός έκανε μια σπάνια εμφάνιση στη Νέα Υόρκη και ήταν πραγματικά αγνώριστη.

Πιο συγκεκριμένα η 61χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στην προβολή του φίλου της Michael J. Fox για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ του, Still και οι θαυμαστές της τρόμαξαν να την αναγνωρίσουν.

Η Ράιαν αρνείται ότι έχει υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις ή μπότοξ, εμφανίστηκε στην παρουσίαση αρκετά πρησμένη.

Όπως αναφέρει η DailyMail, στην προβολή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Alice Tully Hall at Lincoln Center, η πρωταγωνίστρια του «Υou ‘ve Got Mail» έδειχνε ευδιάθετη καθώς πόζαρε για φωτογραφίες με τους φίλους της, μεταξύ των οποίων ο Bill Murray και ο Elvis Costello.

Η εμφάνιση της υποψήφιας για Χρυσή Σφαίρα ηθοποιού έχει αλλάξει πολύ με τα χρόνια, πυροδοτώντας πολλές φήμες γύρω από το τι έχει κάνει ή δεν έχει κάνει. “Ειλικρινά δεν δίνω μεγάλη σημασία”, είχε δηλώσει στο περιοδικό Porter το 2015, όταν ρωτήθηκε για τις εικασίες γύρω από τις πλαστικές της επεμβάσεις.

«Υπάρχει πολύ μίσος στον κόσμο σήμερα. Είναι τόσο εύκολο να κρίνουμε. Φανταστείτε να είστε ένας hater, πόσο ανόητο».

