Χαμό στο Twitter έχει προκαλέσει η φημολογούμενη σχέση της Τέιλορ Σουίφτ με τον Μάθιου Χίλι. Τα τελευταία δημοσιεύματα τους θέλουν «τρελά» ερωτευμένους γεγονός που δεν πιστεύει το κοινό της Τέιλορ.

Το 2016 μάλιστα, η ποπ σταρ και ο τραγουδιστής των «1975» είχαν βγει ένα ραντεβού και τα λόγια του τραγουδιστή δεν ήταν ιδιαίτερα κολακευτηκά, πράγμα που δεν ξέχασαν οι θαυμαστές της Τέιλορ.

Πιο συγκεκριμένα είχε πει: «Γαμ***, δεν είμαι το αγόρι της Τέιλορ Σουίφτ. Τέλος. Είναι εξευτελιστικό. Το μόνο καλό με αυτό, είναι ότι αυτή τη μία φορά που φλέρταρα μαζί της, το όνομά μου κατέληξε παντού στο διαδίκτυο. Όλοι έλεγαν “ποιος είναι ο Μάθιου Χίλι;”. Ήταν ωραίο αυτό».

The Sun reports that Taylor Swift and The 1975’s Matty Healy are dating. pic.twitter.com/nLypzaRoZ4 — Pop Base (@PopBase) May 3, 2023

Μετά τον χωρισμό της Σουίφτ, τα tabloids προσπαθούν απεγνωσμένα να μαντέψουν τον νέο της σύντροφο κι όταν κυκλοφόρησε η φήμη πως βγαίνει με τον Χιλ οι φαν της έσπευσαν στο Twitter να υποστηρίξουν πως κάτι τέτοιο δεν είναι αλήθεια.

«Σταματήστε να λέτε ότι η Τέιλορ Σουίφτ βγαίνει με τον Μάθιου Χίλι. Το γούστο της στους άντρες είναι κακό, αλλά ακόμη και τα σκουπίδια έχουν κατηγορίες», έγραψε κάποιος, με έναν άλλο να προσθέτει: «Ο Χίλι δεν θα μπορούσε ποτέ να προσεγγίσει την Τέιλορ. Είναι η βασίλισσα».

the fact that anyone on this earth thinks taylor swift would want to see matty healy naked is a comedy in itself — caro 🥀 (@0HCAR0LINE) May 3, 2023

stop saying taylor swift is dating matty healy her taste in men is bad but even trash has categories May 3, 2023

«Αν είναι αλήθεια ότι η Τέιλορ Σουίφτ βγαίνει με τον Μάθιου Χίλι, θα την κάνω μπλοκ στο Spotify»

if Taylor Swift dating Matty Healy is true I’m blocking her on Spotify — LJ🦧 (@crotchner) May 4, 2023

«Γνωρίζει η Τέιλορ πως βγαίνει με τον Φερνάντο Αλόνσο, τον Μπράντλεϊ Κούπερ, τον Ντίλα Ο Μπράιαν και τον Μάθιου Χίλι ταυτόχρονα;»

does taylor swift know she’s dating fernando alonso, bradley cooper, dylan o’ brien, and matty healy at the same time pic.twitter.com/qqjpHrW2AS — Ron (@midnightstrack2) May 3, 2023

