Την Κυριακή 7 Μαΐου το Λίβερπουλ υποδέχτηκε και επίσημα όλες τις φετινές συμμετοχές της Eurovision, ανάμεσά τους και ο Victor Vernicos.

O 16χρονος ερμηνευτής του «What They Say» εμφανίστηκε στο τιρκουάζ χαλί του διαγωνισμού, ντυμένος με γήινες αποχρώσεις όπως και τα ρούχα με τα οποία έχει επιλέξει να εμφανιστεί στη σκηνή.

Τον Victor συνόδευσαν ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ελληνικής αποστολής, Κωνσταντίνος Ρήγος, οι δύο σχολιαστές της φετινής διοργάνωσης, Μαρία Κοζάκου και Τζένη Μελιτά και η επικεφαλής της ελληνικής αποστολής, Μόνικα Παπαδάτου, ενώ παρούσα ήταν και όλη η ομάδα της Ελλάδας.

Στο St. George Hall δόθηκε το σύνθημα της έναρξης της Eurovision 2023. Λίγο πριν την επίσημη έναρξη, η ελληνική αποστολή είχε ολοκληρώσει τη δεύτερη πρόβα της στις 5 Μαΐου.

Ο Victor Vernicos συνεχίζει να δίνει πολλές συνεντεύξεις σε ξένα και ελληνικά ΜΜΕ, αλλά και να πρωταγωνιστεί σε διάφορα μουσικά events, όπως για παράδειγμα η εμφάνισή του στη σκηνή του θρυλικού Cavern Club, απ’ όπου ξεκίνησαν οι Beatles.

