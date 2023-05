Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται τα γυρίσματα της σειράς Maestro στους Παξούς για την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου.

Η σειρά του Mega που «ταξίδεψε» στο Netflix, έχει συγκλονίσει το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Ελένη», ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δήλωσε πως πρέπει να τελειώσουν τον πρώτο κύκλο γυρισμάτων στους Παξούς μέχρι τις 10 του μήνα καθώς μετά δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα καταλύματα. Τα γυρίσματα στο νησί θα συνεχιστούν από τον Οκτώβριο.

Στον καινούργιο κύκλο αναμένεται να εμφανιστεί πρόσωπο – κλειδί, που θα εξιχνιάσει την δολοφονία του Χαράλαμπου όμως το ποιος θα τον ενσαρκώσει παραμένει επτασφράγιστο μυστικό.

Οι δηλώσεις τον πρωταγωνιστών

Η πρωταγωνίστρια της σειράς, Κλέλια Ανδριολάτου, δήλωσε: «Σε αυτή τη φάση που συναντάμε την Κλέλια, στον δεύτερο κύκλο, τη βρίσκουμε σε μια διαφορετική συναισθηματική θέση. Έχει περάσει κάτι που είναι πρωτόγνωρο γι’ αυτήν, αυτό είναι ο έρωτας και η απόρριψη, και τα δυο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είναι πλέον πιο ώριμη συναισθηματικά. Στους Παξούς, είναι σαν ένας παράδεισος. Κάθε μέρα λέω ευχαριστώ».

Από τη μεριά της η Μαρία Καβογιάννη που έχει συγκλονίσει με την ερμηνεία της είπε για τη συμμετοχή της στη σειρά: «Ένιωσα πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που αντιμετώπισαν τη σκηνή του ξυλοδαρμού μου με αυτόν τον τρόπο και που ένιωσαν αυτό που νιώσαμε κι εμείς. Ήταν μεγάλη ικανοποίηση και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια παρέα με ξένους, μας είδε να περπατάμε με τον Χριστόφορο και άρχισαν να μας χαιρετάνε και μου λέει μια κοπέλα, “mother, mother, you are the mother”. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει».

Διαβάστε επίσης:

Survivor All Star: Ανατροπή στους αγώνες – Τι αλλάζει λόγω εκλογών και Eurovision (Video)

ΑΝΤ1: Με πολιτικό τοκ σόου η Μαρία Αναστασοπούλου – Παραμένει στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Survivor All Star: Μελίνα, Σταυρούλα και Βασάλος έρχονται στο επίκεντρο