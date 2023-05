Η επιτυχημένη σειρά «And Just Like That», συνέχεια του franchise Sex and the City, επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο. H σειρά θα βρίσκεται στην πλατφόρμα της ΗΒΟ Max στις 22 Ιουνίου.

Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα με δύο επεισόδια στις 22 Ιουνίου κι έπειτα θα βγαίνει καινούργιο επεισόδιο κάθε Πέμπτη.

Οι μόνιμοι πρωταγωνιστές της σειράς Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον, Κρίστιν Ντέιβις, Σαρά Ραμίρεζ, Σαρίτα Τσούντουρι, θα επιστρέψουν για να υποδυθούν τους ρόλους τους.



Η Κάρρυ, η Σάρλοτ και η Μιράντα θα επανενωθούν ενώ πολλές αλλαγές θα έρθουν στη ζωή τους και επιστροφές από το παρελθόν. Ήδη η εμφάνιση του Έινταν στα βίντεο που κυκλοφόρησαν έχει ενθουσιάσει τους φαν.

Το «And Just Like That…» είναι παραγωγή του Μάικλ Πάτρικ Κινγκ, μαζί με τους εκτελεστικούς παραγωγούς Τζον Μέλφι, Τζούλι Ρότενμπεργκ, Ελίζα Ζουρίτσκι, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις.

Δείτε το τρέιλερ:

