Είναι γνωστό πως οι σχέσεις της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τους γιους της είναι τεταμένες. Οι Τζέιντεν Τζέιμς και Σον Πρέστον αποφάσισαν να μετακομίσουν μόνιμα με τον πατέρα τους, Κέβιν Φέντερλαϊν και τη θετή τους μητέρα, Βικτότρια στη Χαβάη.

Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της Μπρίτνεϊ έχει απομακρύνει τους γιους της εδώ και χρόνια και αιτούνται αρκετό καιρό να μετακομίσουν με τον πατέρα τους.

Σύμφωνα με τη Marca, ο πρώην σύζυγος της Σπίαρς επικοινώνησε με τον δικηγόρο του, Μαρκ Βίνσεντ Καπλάν προκειμένου να συζητήσει με τον δικηγόρο της τραγουδίστριας, Μάθιου Ρόζενγκαρτ και να της μεταφέρει το αίτημά του.

