Στη Γαλλίδα Ζυστίν Τριέ για την ταινία «Ανατομία μιας Πτώσης» απένειμε το Φεστιβάλ των Καννών τον Χρυσό Φοίνικα.

Η 44χρονη κινηματογραφίστρια, η οποία βραβεύτηκε για τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού, παρέλαβε το βραβείο της καταγγέλοντας έντονα τον τρόπο με τον οποίο η γαλλική κυβέρνηση απέρριψε με «τρόπο σοκαριστικό» το κίνημα κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος.

«Αυτό το σχήμα αυταρχικής εξουσίας, ολοένα και περισσότερο χωρίς αναστολές, ξεσπά σε αρκετούς τομείς», πρόσθεσε.

Η Ζυστίν Τριέ κατακτά την κορυφή της Έβδομης Τέχνης έπειτα από τέσσερις ταινίες, μεταξύ των οποίων η Sibyl, που είχε ήδη επιλεγεί στις Κάννες και άλλα τόσα πορτρέτα γυναικών.

Ο βρετανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Τζόναθαν Γκλέιζερ κέρδισε το Μέγα Βραβείο του 76ου Φεστιβάλ των Καννών για την ταινία του «The Zone of Interest».

Το Grand Prix (Μέγα Βραβείο) απονέμεται στη δεύτερη καλύτερη ταινία του φεστιβάλ.

🏆 Jonathan GLAZER, lauréat du Grand Prix pour THE ZONE OF INTEREST.

—

Jonathan GLAZER, award winner of the Grand Prix for THE ZONE OF INTEREST. #Cannes2023 #Palmares #Awards #GrandPrix pic.twitter.com/nbLtLq3BTh