Χιλιάδες άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σε προάστια του Χάλιφαξ στον ανατολικό Καναδά, εξαιτίας της δασικής πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Μάικ Σάβατζ είπε ότι η εντολή υποχρεωτικής εκκένωσης που εκδόθηκε την Κυριακή (28/5) αφορούσε περίπου 18.000 κατοίκους των περιοχών Χάμοντς Πλέινς, Άπερ Ταντάλον και Πόκγουοκ.

Canada: Folks evacuating Tantallon, Nova Scotia.



It’s being reported that this fire has the largest resource response in Province history. #canada #novascotia #wildfire pic.twitter.com/4fLBFgWNar