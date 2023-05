🔴 #MassaCarrara, dalle 14 intervento dei #vigilidelfuoco a Zeri, sulla SP37, per un autobus di linea finito in una scarpata con 20 persone a bordo: 2 ragazzi e un adulto feriti, trasportati in ospedale con gli elicotteri. Operazioni in corso [#29maggio 15:30] pic.twitter.com/G1wsfifmnh