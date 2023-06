Μεγαλειώδεις και επιβλητικές είναι οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου από αμμοθύελλα που καλύπτει τη Διώρυγα του Σουέζ στην Αίγυπτο.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο, ωστόσο, έχει προκαλέσει το θάνατο ενός ανθρώπου στο Κάιρο και τον τραυματισμό άλλων πέντε, όταν μια διαφημιστική πινακίδα κατέρρευσε ως αποτέλεσμα της αμμοθύελλας που σάρωσε την πρωτεύουσα της Αιγύπτου.

The moment the massive dust storm that hit Egypt on June 1 gets to the Suez Canal



[📹 Mohammed Saled: https://t.co/JX4VOrDfEZ]pic.twitter.com/Qx0tS4IV2M